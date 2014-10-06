Hong Kong'da protestoculara tanınan süre doldu



Hong Kong'daki özel yönetim bölgesi hükümet binasının önünde toplanan muhaliflerin sayısında azalma olduğu bildirildi. Ajanslar, muhalif grubun "bin dolayında gençten meydana geldiğini" duyurdu.

Adını Ken olarak açıklayan gösterici temsilcilerinden biri, "Burada kalacak ve polisin saldırısını bekleyeceğiz. Uzun bir mücadeleye hazırlandık" dedi.

Hong Kong Özel Yöneticisi Leung Chun-ying, önceki gün yaptığı bir açıklamada, göstericileri pazartesi gününe kadar eyleme son vermeye çağırmıştı.

Hong Kong Özel Yöneticisi, "aksi halde kamu düzeninin sağlanması için gerekli her türlü önleme başvurulacağını" açıklamıştı.

Pekin'in tepki çeken seçim düzenlemesi

Hong Kong'da halk, özel yönetim bölgesinin başkanını doğrudan seçmek için 2017'de sandık başına gidecek.

Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi, 2017 seçimlerine ilişkin bir süre önce açıkladığı yeni düzenlemelerde açıktan aday olma imkânını kaldırmıştı.

"Aday Komitesi" adı verilen bir oluşum adaylığı onaylayacak, aday sayısı en fazla üçe indirilecek.

"Aday Komitesi"nin Pekin yönetimi tarafından belirlenmesi bekleniyor. Muhaliflerin önünü kesen bu girişim tepki topluyor.