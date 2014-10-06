T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Hong Kong'da protestoculara tanınan süre doldu

Hong Kong'da yönetimin gösterilere son vermesi için süre verdiği muhalifler, eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.

06 Ekim 2014 12:01


Hong Kong'daki özel yönetim bölgesi hükümet binasının önünde toplanan muhaliflerin sayısında azalma olduğu bildirildi. Ajanslar, muhalif grubun "bin dolayında gençten meydana geldiğini" duyurdu.

Adını Ken olarak açıklayan gösterici temsilcilerinden biri, "Burada kalacak ve polisin saldırısını bekleyeceğiz. Uzun bir mücadeleye hazırlandık" dedi.

Hong Kong Özel Yöneticisi Leung Chun-ying, önceki gün yaptığı bir açıklamada, göstericileri pazartesi gününe kadar eyleme son vermeye çağırmıştı.

Hong Kong Özel Yöneticisi, "aksi halde kamu düzeninin sağlanması için gerekli her türlü önleme başvurulacağını" açıklamıştı.

Pekin'in tepki çeken seçim düzenlemesi

Hong Kong'da halk, özel yönetim bölgesinin başkanını doğrudan seçmek için 2017'de sandık başına gidecek.

Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi, 2017 seçimlerine ilişkin bir süre önce açıkladığı yeni düzenlemelerde açıktan aday olma imkânını kaldırmıştı.

"Aday Komitesi" adı verilen bir oluşum adaylığı onaylayacak, aday sayısı en fazla üçe indirilecek.

"Aday Komitesi"nin Pekin yönetimi tarafından belirlenmesi bekleniyor. Muhaliflerin önünü kesen bu girişim tepki topluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Hong KongKongKenYöneticisi Leung Chun-yingYöneticisiUlusal Halk Meclisi Daimi KomitesiKomitesi34;Komitesi34;nin PekinDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24