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Dünya
Deutsche Welle

Hong Kong'da protestoculara saldırı

Hong Kong'da yönetimi protesto eden muhaliflere yüzü maskeli kişiler saldırdı.

13 Ekim 2014 15:25


Hong Kong'da başını üniversite öğrencilerinin çektiği muhaliflerin bazı semtlerde kurduğu "protesto kampları"na kimliği belirsiz, maskeli kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

Maskeli saldırganların protestoculara ait barikatları kaldırdığı, ilaç ve erzak deposu olarak kullanılan bölümlere zarar verdiği belirtildi. Maskeli kişiler ile protestocular arasında yer yer arbede yaşandığı bildirildi.

Hong Kong adasındaki Admiralty ve Causeway Bay semtleri ile Kowloon yarımadasındaki iş merkezi Mong Kok olmak üzere toplam 3 semtte "protesto kampı" bulunuyor.

Protestoculara geçen hafta düzenlenen saldırıların arkasında "Triad" olarak anılan Çin Mafyası'nın bulunduğu ileri sürülmüştü.

Pekin'in tepki çeken seçim düzenlemesi

Hong Kong'da halk, özel yönetim bölgesinin başkanını doğrudan seçmek için 2017'de sandık başına gidecek.

Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi, 2017 seçimlerine ilişkin bir süre önce açıkladığı yeni düzenlemelerde açıktan aday olma imkânını kaldırmıştı.

"Aday Komitesi" adı verilen bir oluşum adaylığı onaylayacak, aday sayısı en fazla üçe indirilecek.

"Aday Komitesi"nin Pekin yönetimi tarafından belirlenmesi bekleniyor. Muhalif adayların önünü kesen bu girişim tepki topluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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