T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Hong Kong'da polis müdahalesi

Hong Kong'un iş merkezinde polisle çatışan göstericilerden 12'si gözaltına alındı. Polis, protestocuları dağıtmak için biber gazı ve cop kullandı.

25 Aralık 2014 15:48


Çin yönetimini protesto eden göstericilerin Hong Kong'un merkezi yerlerinden Mong Kok'ta yolları ulaşıma kapatma girişimine polis müdahale etti. Yaşanan arbedede iki polis yaralandı. 12 gösterici polise mukavemet suçlamasıyla gözaltına alındı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, geçen hafta yaptığı açıklamada, demokrasi aktivistlerini eylemlerine son vermeye çağırmış, "Tek ülke, iki sistem ilkesine aykırı girişimlerin başarısızlığa uğramaya mahkûm olduğunu" söylemişti.

Hong Kong'lu aktivistler neden eylemde?

Hong Kong'da halk, özel yönetim bölgesinin başkanını doğrudan seçmek için 2017'de sandık başına gidecek. Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi'nin 2017 seçimlerine ilişkin düzenlemelerde açıktan aday olma imkânını kaldırması, haftalardan beri süren eylemleri başlatmıştı.

Pekin'in seçim düzenlemesine göre, "Aday Komitesi" adı verilen bir oluşum adaylığı onaylayacak, aday sayısı en fazla üçe indirilecek. "Aday Komitesi"nin Pekin tarafından belirlenmesi bekleniyor. Muhalif adayların önünü kesen bu girişim tepki topluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Hong KongMong KokDevlet BaşkanıCinpingKongUlusal Halk Meclisi Daimi KomitesiKomitesi34;Komitesi34;nin PekinDeutsche Welle Türkçe DW/AP/NH/TY

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24