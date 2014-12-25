Hong Kong'da polis müdahalesi



Çin yönetimini protesto eden göstericilerin Hong Kong'un merkezi yerlerinden Mong Kok'ta yolları ulaşıma kapatma girişimine polis müdahale etti. Yaşanan arbedede iki polis yaralandı. 12 gösterici polise mukavemet suçlamasıyla gözaltına alındı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, geçen hafta yaptığı açıklamada, demokrasi aktivistlerini eylemlerine son vermeye çağırmış, "Tek ülke, iki sistem ilkesine aykırı girişimlerin başarısızlığa uğramaya mahkûm olduğunu" söylemişti.

Hong Kong'lu aktivistler neden eylemde?

Hong Kong'da halk, özel yönetim bölgesinin başkanını doğrudan seçmek için 2017'de sandık başına gidecek. Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi'nin 2017 seçimlerine ilişkin düzenlemelerde açıktan aday olma imkânını kaldırması, haftalardan beri süren eylemleri başlatmıştı.

Pekin'in seçim düzenlemesine göre, "Aday Komitesi" adı verilen bir oluşum adaylığı onaylayacak, aday sayısı en fazla üçe indirilecek. "Aday Komitesi"nin Pekin tarafından belirlenmesi bekleniyor. Muhalif adayların önünü kesen bu girişim tepki topluyor.