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Yaşam

Hong-Kong'da oteldeki domuz gribi karantinası kaldırıldı

08 Mayıs 2009 19:13

Hong Kong, geçen hafta Meksikalı bir kişide domuz gribine rastlanmasının ardından, bir otelde uygulamaya koyduğu karantinayı kaldırdı.

Yetkililer, 2 Mayıstan bu yana Metropark otelinde karantinaya alınan 280 konuk ve çalışandan bazılarının serbest bırakıldığını söyledi.

Bazı kesimlerin aşırı tepki olarak yorumladığı karantina uygulamasının, Hong Kong hükümeti hastalığın yayılmaması için gerekli olduğunu savunmuştu.

Karantinadan sonra otelin lobisinde sağlık görevlileri durumu yakından izlemiş, konukların yiyeceklerini odalarına çıkarmış, otelin etrafında da 10 polis güvenlik önlemi almıştı.

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