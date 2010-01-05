Hong Kong'da kuş gribi endişesi

T24- Çin'in Hong Kong şehrinde , Sağlık Koruma Merkezinin sağlık departmanı 35 aylık bir kız çocuğunda görülen A(H9N2) kuş gribini araştırdığını ve virüsün kaynağına ilişkin takibin devam ettiğini belirtti.Virüsün insandan insana bulşam olasışığından kaygı duyuluyor.



Virüsü alan çocuğun yerel halktan olduğu ve hastalığı Kasım sonunda kaptığı sanılıyor.28 Kasım'da durumu kötüye giden ve ateşi 3 aralıkta 39 dereceyi bulan çocuk 4 aralık'da hastaneye kaldırıldı. İlk aşamada zaatüre ve kulak iltihabı teşhisi konulan çocukta yapılan domuz gribi (H1N1)testlerinin sonucu negatif çıktı.



Çocuktan 4 Aralıkta alınan numuneler sonucunda 23 aralıkta H9N2 olduğu onaylandı.



Yapılan açıklamaya göre, ailesi Kasım sonu ile aralık başında çocukta öksürük gözlemlendiğini söyledi. Çocuklarını Hong Kong'da bir çocuk koruma merkezine götürdüklerini anlatan aile,burada kendilerine bir salgın olmadığı ve yakın zamanda tanımlanan ikinci bir dosya bulunmadığının iletildiğini belirtti.



Çocuğun, annesiyle birlikte 21 Kasım 2009 tarihinde Shenzen'e yolculuk ettiği, burada akrabalarının yanında kaldığı söylendi. 22 kasım 2009 akşamı Hong Kong'a geri dönen anne ve çocuğun bir markete gittiği, fakat bu markette canlı kümes hayvanı bulunmadığı bildirildi.Aile Hong Kong'da herhangi bir canlı kümes hayvanlıyla temasın olmadığını Shenzen'de ise böyle bir temasın olup olmadığının bildirilmesini beklediklerini belirtti.



Enfeksiyonun kaynağı hala araştırma altında.Hastalığın kümes hayvanlarından değil de insandan geçmiş olması olasılığı büyük bir önem taşıyor.Kuş gribi virüsünün,mutasyona uğrayarak insandan insana bulaşmasının küresel bir salgına neden olmasından endişe ediliyor.



Son olay, H9 virüsünün Hong Kong'da görülen 7. vakası olma özelliğini taşıyor.Çin'de 5 kadın ve bir erkeğin de 1999,2003,2007,2008 ve 2009'da H9 virüsünden etkilendiği biliniyor.