Hong Kong'da hizmetçiye işkenceye 6 yıl hapis



24 yaşındaki Endonezyalı göçmen Erwiana Sulistyaningsih, mahkemede verdiği ifadede, iki çocuk annesi kadın işvereni tarafından işkenceye tabi tutulduğunu söyledi.

Günde yalnızca 4 saat uyku uyumasına izin verilen hizmetçi, bilincini kaybedinceye kadar dayak yedi. Ağzına elektrikli süpürgenin hortumu sokuldu. Aylarca sadece pirinç ve kuru ekmekle beslenmesine izin verildi.

İşveren kadın, hakkındaki 20 suçlamadan 18'inde suçlu bulundu. Bunlar arasında kasten adam yaralama ve tehdit de bulunuyor. Mahkeme 6 yıl hapsin yanı sıra bin 700 euro para cezasına hükmetti.

Mahkeme kararını değerlendiren Erwiana Sulistyaningsih, "memnun olmadığını, işvereninin daha uzun süreli hapis alması beklentisinin karşılanmadığını" söyledi.

Hakaret, küfür, cinsel istismar

Dava, Hong Kong'daki göçmen işçilerin durumuna dikkat çekmişti. Asya'nın birçok kentinde göçmen işçiler düzenledikleri eylemlerle durumlarını dile getirmişti. Hong Kong'daki 320 bin dolayında hizmetçinin yarısını Endonezyalılar meydana getiriyor.

2013'te sonuçları yayınlanan bir ankete göre hizmetçilerin yüzde 58'i şimdiye kadar hakaret ve küfüre uğradığını söyledi. Yüzde 18'i dayak yediğini,yüzde 6'sı ise cinsel istismara uğradığını belirtti.

Ekonomik kalkınmanın başladığı 1970'li yıllardan bu yana Hong Kong'a yabancı iş gücü akını yaşanıyor. Hizmetçiler, ev işlerinin yanı sıra çocuk ve yaşlıların bakımıyla da ilgileniyor. Aylık ücretleri ortalama 460 Euro civarında seyrediyor.