Hong Kong'da göstericiler polisle çatıştı



Polis, protestoların önemli merkezlerinden Mong Kok'a dün müdahalede bulunmuştu. Yaklaşık 3 haftadır barikatlarla kapatılan Nathan Road ve Argyle caddelerindeki barikatlar, polis tarafından elektrikli testere kullanılarak sökülmüştü. Eylem alanı, çadır ve afişlerden temizlendikten sonra caddeler trafiğe açılmıştı.

Polisin verdiği bilgiye göre sayıları 9 bini bulan muhalifler bu sabah saatlerinde Mong Kok'u "geri almak" için bir eylem başlattı. Polisin biber gazı ve copla müdahalede bulunduğu göstericiler, eylemlerin simgesi şemsiyelerle kendilerini savundu. Polis bir süre sonra bölgeden çekildi. Olay sırasında 26 eylemcinin gözaltına alındığı, 15 polisin de çeşitli yerlerinden yaralandığı bildirildi.

Pekin'in tepki çeken seçim düzenlemesi

Hong Kong'da halk, özel yönetim bölgesinin başkanını doğrudan seçmek için 2017'de sandık başına gidecek.

Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi, 2017 seçimlerine ilişkin bir süre önce açıkladığı yeni düzenlemelerde açıktan aday olma imkânını kaldırmıştı.

"Aday Komitesi" adı verilen bir oluşum adaylığı onaylayacak, aday sayısı en fazla üçe indirilecek.

"Aday Komitesi"nin Pekin yönetimi tarafından belirlenmesi bekleniyor. Muhalif adayların önünü kesen bu girişim tepki topluyor.