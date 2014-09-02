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Dünya
Deutsche Welle

Hong Kong'da 2017 gerginliği

Çin'in Hong Kong'da 2017'de yapılacak seçimlerle ilgili yeni düzenlemelere gitmesi, demokrasi yanlılarının tepkisini çekti.

02 Eylül 2014 13:11


Hong Kong'da halk, özel yönetim bölgesinin başkanını doğrudan seçmek için 2017'de sandık başına gidecek. Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi, 2017 seçimlerine ilişkin yeni düzenlemelerini açıkladı. Buna göre açıktan aday olma imkânı kaldırıldı. "Aday Komitesi" adı verilen bir oluşumun adaylığı onaylayacağı, aday sayısının en fazla üçe indirileceği belirtildi. "Aday Komitesi"nin Pekin yönetimi tarafından belirlenmesi bekleniyor. Muhaliflerin önünü kesen bu girişim tepki topladı.

Çin'de ilk kez bir kentin yöneticisinin doğrudan halk tarafından belirleneceğini savunan Pekin yönetimi, 2017 seçimlerini "demokratik reform sürecinde kilometre taşı" olarak niteliyor. Pekin'i "demokrasi aldatmacası" ile itham eden muhalifler ise genel seçim hakkı talep ediyor. "Gerçek Demokrasi İttifakı" isimli platformdan Joseph Cheng, "İşin peşini bırakmayacağımızı bütün dünyaya göstereceğiz. Mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Muhaliflerden eylem kampanyası

Muhalifler, "Merkezi işgal et" (Occupy Central) adı altında yeni bir kampanya duyurdu. Eylemler, pazar gününden itibaren alışveriş merkezlerinin yoğun olduğu alanlarda başlayacak. Hafta sonunda ayrıca büyük bir mitingin düzenlenmesi öngörülüyor.

İngiltere 1997'de Hong Kong üzerindeki yetkilerini Çin Halk Cumhuriyeti'ne bırakmıştı. Seçimlere vatandaşların katılımı o tarihten beri Pekin ile Hong Kong muhalefeti arasında bitmek bilmeyen bir tartışma konusu oluşturdu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Hong KongKongUlusal Halk Meclisi Daimi KomitesiKomitesi34;Komitesi34;nin PekinPekinDemokrasiJoseph ChengCentral)Halk CumhuriyetiDeutsche Welle Türkçe DW/rtr/NH

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