Hong Kong Üniversitesi, 4 Haziran Tiananmen Katliamı anıtını kaldırdı

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1989 Tiananmen Meydanı protestolarında katledilenleri anan, Hong Kong Üniversitesi'ndeki ünlü heykel yıllardır bulunduğu yerden kaldırıldı.

Heykel, 1989'daki demokrasi yanlısı eylemlerde Çinli yetkililer tarafından öldürülen insanların cesetlerini üst üste konmuş şekilde gösteriyordu.

'Utanç Yığını', Hong Kong'da sergilenen son Tiananmen katliamı anıtlarındandı. Pekin, giderek Hong Kong'daki kontrolünü ve muhalefet üzerindeki baskıyı artırıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Eski heykelle ilgili karar, dışarıdan alınan yasal tavsiye ve risk değerlendirmesi sonucunda, bunun üniversitenin çıkarına olacağına inanıldığı için alındı" denildi.

Hong Kong Üniversitesi, heykelin oluşturduğu "potansiyel güvenlik tehditlerinden de çekindiklerini" ifade etti.

Gece saatlerinde heykelin çevresi sarıldı ve heykelin sökülmesi için çalışmalar başladı.

Üniversite, 24 senedir kampüste sergilenen heykelin, depoya kaldırılacağını ifade etti.

Heykeli yapan Danimarkalı sanatçı Jens Galschiøt, daha önce eserinin kaldırılmasına tepki göstererek kararın muhalefete yapılan baskıyı bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.