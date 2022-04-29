Hong Kong'un yeni lider adayı Lee, 'uygun fiyatlı konut sorununu çözme' sözü verdi

Hong Kong'un bir sonraki lideri olmak için tek aday olan John Lee, cuma günü politika platformunu planladı. Lee, odak noktasının şehrin rekabet gücünü artırmaya ve konut arzını artırmaya odaklanacağını söyledi.

Kariyer güvenliği uzmanı ve eski polis komiser yardımcısı olan 64 yaşındaki John Lee'nin, Pekin'in de desteğiyle 8 Mayıs'ta gerçekleşecek seçim sürecinde Hong Kong'un baş yöneticisi olarak atanması bekleniyor.

Eski İngiliz kolonisinin hükümetini, yönetişim kapasitesini geliştirmek ve politika araştırmalarını güçlendirmek için yeniden yapılandıracağını söyleyen Lee, kendisini destekleyenlere, “Hong Kong, uluslararası bir şehir ve kesinlikle avantajlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Uzun süredir devam eden uygun fiyatlı konut sorunuyla ilgili olarak ise hükümetin daha verimli bir şekilde ev inşa etmek için prosedürleri düzene sokacağını söylerken, yoksulluk ve gençlerin gelişimi de dahil olmak üzere; "Konut, farklı sorunları çözmenin de anahtarıdır" dedi.

Lee, 1 Temmuz'da, Carrie Lam'dan görevi devralacak.