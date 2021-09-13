"Hiçbir yere yolculuk": Hong Kong'un sıkı seyahat kısıtlamaları, yolcu gemilerini tatil alternatifleri aramaya itti

Hong Kong'un sıkı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) politikaları karşısında, komşu ülkelerle seyahat ağı kurmaya yönelik girişimler yarıda kaldı. Tatilcilerin, seyahat planlarının suya düşmesi üzerine, yolcu gemileri Hong Kong sularından çıkmadan, tatil yapabilmenin alternatiflerini buldular.

Yurtdışına seyahat etme planları ABD ve Avrupa'da yavaş yavaş eskisine dönerken, bir zamanlar Asya'nın en büyük uluslararası merkezi Hong Kong'a giriş ve çıkışlar neredeyse durma noktasında.

Pandemiden önce dünyanın en çok seyahat edenleri arasında olan Hong Konglular, evde kullanamadıkları pasaportlarıyla otururken, yolcu gemileri alternatif tatil planları hazırlamaya başladı.

İsmine "hiçbir yere yolculuk" adını verdikleri, uygun tatil seçenekleri ile gündeme gelen yolcu gemileri, varış noktası olmayan bir yolculuk vaat ediyor.

Yolcuları açık sularda dolaştırıp tekrardan Hong Kong'a getiren yolcu gemileri, her bütçeye hitap eden fiyatlarla tatilcilerin dikkatini çekmeyi başardı.

Gemiler, yolculara özel güverte ve havuz erişiminden, uygun fiyatlı süitlere kadar birçok çeşit sunuyor.