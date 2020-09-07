Hong Kong'taki eylemlerde 12 yaşında bir çocuğun gözaltına alınması tepkilere sebep oldu

Hong Kong polisinin, seçimlerin ertelenmesi kararına karşı yapılan protestolarda 12 yaşındaki bir kız çocuğunu sert bir mühadale ile gözaltına alması tepkilere sebep oldu.

Sosyal medyada paylaşılan videoda polisin sert müdahalesi görülüyor. Ailesi yaptıkları açıklamada, çocuğun yaralandığını aktardı.

Gözaltına alınan çocuğun annesi, polislerden şikayetçi olacağını söyledi. Anne, kızının 20 yaşındaki oğlu ile beraber kırtasiye malzemeleri satın almak için dışarıda olduğunu ve bu esnada da polisten korkup kaçtığını ifade etti.

Olayın ardından Hong Kong polisi, kız çocuğunun gözaltına alındığını doğruladı. Yapılan açıklamada gözaltının çocuğun şüpheli bir şekilde polisten kaçması sebebiyle yapıldığını söylenirken, memurların çocuğu gözaltına alırken gerekli asgari gücün kullanıldığı belirtildi.

Hong Kong hükümeti, halkın polisin protestolara katılmama yönündeki çağrıları görmezden gelerek salgınla mücadele çabalarını riske attığını söyledi. Dün akşam yapılan açıklamada hükümet protestoları kınarken, "Polis bugün haklı görevlerini yerine getirdi ve suçluları yakalamak için kararlı adımlar attı" dedi.

Reuters Protestolarda 298 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Merkezi Hükümet İletişim Dairesi protestocuları "savaşı yeniden ateşlemek" ile suçladı.

Sözcü, söz konusu protestolara sebep olan yasanın uygulanmasından bu yana "Hong Kong toplumu kaostan düzene doğru olumlu bir değişim geçirdi" dedi.

Dünkü eylemler esnasında 298 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ulusal güvenlik yasasına göre bugüne kadar en az 25 kişi tutuklanmasına karşın, yalnızca bir kişi suçlandı.

Seçim erteleme kararı protesto edildi

Hong Kong'ta bir süredir Ulusal Güvenlik Yasası karşıtı protestolar sürüyordu. Yasa ile Çin, Hong Kong'ta 'terörist' ve 'ayrılıkçı' olarak tanımlayacağı eylemlere yönelik yaptırım kararı aldı.

1997 yılında Çin yönetimine özerklik garantisiyle dahil olan Hong Kong'ta bu yasaya, vaatleri baltaladığı ve bölgeyi daha da otoriter bir yapının altına soktuğu gerekçesiyle karşı çıkıldı.

Protestolar salgın sebebiyle son aylarda durulmuştu.

Ancak, Hong Kong lideri Carrie Lam'ın koronavirüs salgını sebebiyle bölgedeki seçimleri 1 yıl süreyle ertelediğini duyurması normal şartlar altında dün sandığa gidilmesi gereken kentte protestolara sebep oldu.

Hükümet, gecikmenin arkasında siyasi bir gerekçe olmadığı konusunda ısrar ediyor. Muhalafet ise koronavirüs salgınını bahane edildiği görüşünde.

Seçim, Pekin yönetiminin koyduğu Ulusal Güvenlik Yasası'nın ardından ilk resmi seçim olacaktı.