Hong Kong parlamentosunda arbede: Bağımsızlık yanlısı vekillerle Çin'i destekleyenler kavga etti

Hong Kong'da oturumu kimin yöneteceğine ilişkin bir tartışma üzerine başlayan kavga kısa süre içinde bağımsızlık yanlısı ve Çin yanlısı milletvekilleri arasında fiziksel arbede yaşanmasına neden oldu.

Mecliste bir toplantının bitmesinin ardından kongre komitesinin toplanmasına bir saat kala vekiller salona girip toplantıyı yönlendirmek için yerleşmeye başladı. Görevdeki komite başkanı Starry Lee, yerine yerleşti ve çevresini güvenlik görevlileri sardı.

Lee'nin yerine geçmesiyle bağımsızlık yanlısı ve Çin yanlısı milletvekilleri salona dolarak toplantıyı kimin yöneteceğine ilişkin yaklaşık bir saat süren tartışmaya girdi.

Fiziksel arbedenin yaşandığı salonda milletvekili ve aktivist olan Eddie Chu Hoi-dick, duvara tırmanarak kalabalığı aşıp komite başkanının olduğu yere girmeye çalıştı.

Chu, dört güvenlik görevlisi tarafından dışarı çıkarıldı. Milletvekilleri birbirlerine fırlattıkları eşyalar kalabalıktan uzak duran bir milletvekilinin başına isabet etti. Yaralılara müdahale edilirken toplantının başlama saati ertelendi.