Hong Kong demokrasi hareketi için bir paylaşım platformu haline gelmişti; Çin'de Animal Crossing oyununun internet üzerinden satışı durduruldu

T24 Dış haberler

Hong Kong'lu aktivistlerin demokrasi yanlısı mesajlarını paylaşmak için bir platform olarak kullandığı Nintendo Switch oyunu Animal Crossings: New Horizons'un Çin'de internet üzerinden satışı durduruldu.

Ada yaşamı simülasyonu, 'Çin'in eBay'i olarak bilinen Tabao'dan kaldırıldı.

Oyun, kullanıcılara çeşitli şekillerde çevreyi dekore etme imkanı veriyor. Oyunu oynayan bazı kimseler geçen haftalarda Hong Kong'daki demokrasi hareketine yönelik mesajlar yaratıp, sosyal medyadan paylaşmıştı.

Hong Kong protestolarının öne çıkan isimlerinden Joshua Wong, geçen hafta oyunda yaptığı "Hong Kong'a Özgürlük, Şimdi Devrim" mesajını içeren adanın görüntüsünü paylaşmıştı.

Oyunun satılmasının Çin hükûmeti tarafından yasaklanıp yasaklanmadığıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Tekno haber sitesi Ping West, Taobao üzerinden oyunu satan tüm satıcılara Animal Crossing'in yasaklandığıyla ilgili bir mesaj gönderildiğini iddia etti.