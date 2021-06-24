Hong Kong'da demokrasi hareketinin sembolü hâline gelen Apple Daily gazetesinin son sayısı için uzun kuyruklar oluştu

Hong Kong'da ulusal güvenlik yasası kapsamında polis baskınına uğrayan, yöneticileri gözaltına alınan ve varlıklarına el konulan gazete Apple Daily, madde sıkıntılar nedeniyle kapatıldı. Hong Konglular, gazetenin son sayısını almak için gazete standlarında uzun kuyruklar oluşturdu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Hong Kong'da demokrasi yanlısı tutumuyla bilinen gazete Apple Daily, ulusal güvenlik yasası ve yönetimin baskıları karşısında ayakta kalamadı. Son baskınla birlikte varlıklarına el konulan gazete, kapanma kararı aldı.

Normal zamande günde 80 bin kopya satan Apple Daily, son sayısından bir milyon bastı. Hong Konglular, gazete standları önünde son sayı için uzun kuyruklar oluşturdu.

Gazetenin son manşetinde "Hong Konglular, yağmur altında acı bir veda ediyor" ifadeleri yer aldı. Kapakta, son sayıdan bir önceki gece gazetenin kapısına gidip mesajlar bırakan kalabalık destekçilerin fotoğrafları yer aldı.

Gazetenin çalışanları, haber merkezi içinde fotoğraflar çekildi, gazetenin sosyal medya hesapları kapandı.

Ne olmuştu?

Geçen hafta gazetenin binası basılmış ve aralarında genel yayın yönetmeni de bulunan 5 yöneticisi tutuklanmıştı. Yöneticiler, "Ulusal güvenliğe tehdit oluşturacak şekilde yabancı güçlerle çalışmaktan" suçlu bulunmuştu. Haber merkezine giren polisler birçok belgeye el koydu. Suçlamalar kapsamında gazetenin varlıklarına da el koyuldu. Apple Daily, pazartesi günü varlıkların üzerindeki blokajın kaldırılmaması durumunda giderlerini karşılayamayacağını belirtmişti.