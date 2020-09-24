Hong Kong'daki protestocuların sesini dünyaya duyuran Joshua Wong, 'Ulusal Güvenlik Yasası' kapsamında gözaltına alındı

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Hong Kong'da geçen sene başlayan protestoların sözcülüğünü yapan aktivist Joshua Wong gözaltına alındı.

Hong Kong'un en tanınan muhaliflerinden Wong, Çin'in uyguladığı yeni 'Ulusal Güvenlik Yasası' kapsamında tutuklandı.

Wong'un avukatı, aktivistin hükûmetin getirdiği maske yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonduğunu ifade etti. Koronavirüs salgını başlamadan önce protestocuların suratlarını kapatacak maskeler takmaları yasaklanmıştı.

Wong, kendisine açılan bir başka davayla ilgili olarak polis merkezine gittiğinde gözaltına alındı.