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Dünya

Hong Kong'daki protestocuların sesini dünyaya duyuran Joshua Wong, 'Ulusal Güvenlik Yasası' kapsamında gözaltına alındı

24 Eylül 2020 11:59

T24 Dış Haberler

Hong Kong'da geçen sene başlayan protestoların sözcülüğünü yapan aktivist Joshua Wong gözaltına alındı.

Hong Kong'un en tanınan muhaliflerinden Wong, Çin'in uyguladığı yeni 'Ulusal Güvenlik Yasası' kapsamında tutuklandı. 

Wong'un avukatı, aktivistin hükûmetin getirdiği maske yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonduğunu ifade etti. Koronavirüs salgını başlamadan önce protestocuların suratlarını kapatacak maskeler takmaları yasaklanmıştı.

Wong, kendisine açılan bir başka davayla ilgili olarak polis merkezine gittiğinde gözaltına alındı.

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