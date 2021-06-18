Hong Kong'da polisin Apple Daily'e baskınından bir gün sonra, büfelerde gazete için uzun kuyruklar oluştu

Hong Kong'da polisin ulusal güvenlik biriminin Apple Daily gazetesine baskın yapması ve yöneticilerini gözaltına almasının ardından, şehrin gazete standlarında Apple Daily almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Hong Kong polisinin ulusal güvenlik biriminden yüzlerce polis memuru, perşembe sabahı demokrasi yanlısı duruşuyla bilinen Apple Daily gazetesinin merkezine baskın yaptı. Baskında, beş yönetici gözaltına alınırken gazetenin mali hesapları da donduruldu.

Polis, baskının geçen yıl yürürlüğe giren ulusal güvenlik yasası çerçevesinde, gazetenin "yabancı destekli" yayınları nedeniyle gerçekleştiğini söyledi. Gazetede en az 30 makalenin "Hong Kong ve Çin'e uluslararası yaptırım çağrısı" yaptığı belirtildi.

Hong Kong'de medya ve insan hakları örgütleri, geçen yıl geçen tartışmalı yasanın eleştirel sesleri bastırmak için kullanıldığını savunuyor.

Baskının ardından bugün, gazete "Ulusal güvenlik polisi Apple'ı aradı; 5 kişiyi gözaltına aldı; 44 hard diske el koydu" manşetiyle çıktı. Hong Kong sokaklarında, çok sayıda insanın Apple Daily gazetesi almak için sıralara girdiği görüldü. Bir satıcı, normalde sabahları 60 Apple Daily sattığını, bu sabah ise 1800 sattığını söyledi.