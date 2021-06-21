Hong Kong'da polis baskınında hesapları dondurulan Apple Daily gazetesi kapanma riskiyle karşı karşıya; çalışanlara ödeyecek para kalmadı

Hong Kong'da ulusal güvenlik yasası çerçevesinde baskına uğrayan, üst düzey yöneticileri tutuklanan ve banka hesapları dondurulan demokrasi yanlısı gazete Apple Daily, birkaç gün içinde kapanma riskiyle karşı karşıya.

The Guardian'da yer alan habere göre, Apple Daily gazetesinin tutuklu sahibi Jimmy Lai'nin yakın danışmanlarından Mark Simon, yönetim kurulunun ağır siyasi baskı altındaki gazetenin geleceğine ilişkin arka arkaya toplantılar yaptığını söyledi.

Simon, "Güvenlik birimleri bütün banka hesaplarını dondurdu. Yani para yok, haber de yok." dedi. Çalışanların ve kaynakların ödemelerinin yapılamadığını söyleyen Simon "Bu ayın sonunu getiririz sanıyorduk ancak gittikçe zorlaşıyor. Birkaç gün kaldı" dedi.

Gazeteden de yapılan açıklamada, banka hesaplarının donması nedeniyle, çalışabilecek birkaç haftalık nakitleri kaldığı belirtilmişti.

Geçen hafta, Hong Kong ulusal güvenlik polisi, yaklaşık 500 memurla birlikte Apple Daily gazetesine baskın düzenlenmiş, beş üst düzey yöneticiyi de evlerinde gözaltına almıştı. Gazete binasına yapılan baskında pek çok belge, haber dosyasına da el konulmuştu. Apple Daily'in 2.3 milyon dolarlık varlıkları da dondurulmuştu.

Gazete, ulusal güvenlik yasası kapsamında yabancı güçlerle çalışmakla suçlanıyor. Polis, operasyonun gazetede 2019'da yayımlanan ve Hong Kong ve Çin hükûmetlerine yaptırım çağrısı yaptığı belirtilen 30'dan fazla makaleyle ilişkili olduğunu söyledi.