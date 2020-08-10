Hong Kong'da Pekin'e muhalif medya patronu, yeni ulusal güvenlik yasası kapsamında gözaltına alındı

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Hong Kong'un en büyük medya patronlarından Jimmy Lai, yeni 'Ulusal Güvenlik Yasası' kapsamında "yabancı güçlerle iş biliği yaptığı" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Lai, şehirdeki demokrasi yanlısı harekete verdiği destek ve Pekin'i açıkça eleştirmekten kaçınmamasıyla tanınıyordu.

Polis tarafından yapılan açıklamada pazartesi günü 39 ile 72 yaşları arasında 7 erkeğin "ulusal güvenliği tehdit edecek biçimde yabancı güçlerle iş birliği yapmak" ve "dolandırıcılık planı yapmak" suçlamalarıyla gözaltına alındığı belirtildi. CNN'e konuşan bir sözcü, gözaltına alınanlar arasında Lai'nin de olduğunu doğruladı.

Sözcü, tutuklamaların devam edebileceğini de söyledi. "Ulusal güvenliği tehdit edecek biçimde yabancı güçlerle iş birliği yapmak" suçlaması Pekin'in desteğiyle yürürlüğe sokulan ve Hong Kong'un otonomisini kaldırdığı gerekçesiyle uluslararası toplum tarafından tepki gören 'Ulusal Güvenlik Yasası' tarafından yaratıldı.

Pazartesi günü Lai'nin sahibi olduğu Apple Daily gazetesinin haber merkezinde polisin arama yaptığına dair görüntüler de Facebook'a yüklendi.

Yeni yasalara göre Lai'ye yöneltilen suçlamanın cezası müebbet hapise kadar çıkartılabiliyor. Lai'nin daha önce Çin'e karşı ABD'nin daha sert bir tutum izlemesi için Washington'da lobicilik yaptığı biliniyor.