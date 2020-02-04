Hong Kong'da ilk ölümlü vaka yaşandı; Koronavirüs'ten hayatını kaybedenlerin sayısı 425'e çıktı

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 425'e ulaşırken, Çin ve Filipinler'den sonra Hong Kong'da da virüse bağlı bir ölüm yaşandı.

Hong Kong'da ölen 39 yaşındaki adamın Vuhanlı olduğu ve hastalığa bağlı olmayan da bazı sağlık sorunları olduğu açıklandı. Bu ölüm, Çin dışında kayıtlar altına alınan Koronavirüs'e bağlı ikinci ölüm oldu.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu dün Koronavirüs taşıdığı tespit edilen 64 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Pazartesi, virüsün geçen sene tespit edilmesinden bu yana en çok can kaybının yaşandığı günlerden biri oldu.

Şu ana kadar 20 bin 438 kişinin enfeksiyonu taşıdığı tespit edildi.