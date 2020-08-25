Hong Kong'da bir adam 4 ay sonra yeniden Koronavirüs'e yakalandı

Dört aydan uzun süre önce yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanan bir genç adamın yeniden virüse yakalanması bağışıklığın süresi hakkında soru işaretleri doğurdu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Hong Kong'da ilk laboratuvar tescilli yeniden enfekte olma vakası yaşandı. Hong Kong Üniversitesi'nden bilim insanları, hastalığa bağışıklığın süresine dair yeni bir tartışma başlattı. Dr. Kelvin Kai Wang To ve meslektaşları, Covid-19'a yakalananların hemen bağışıklığa sahip olduklarını düşünmemeleri gerektiğini, maske ve sosyal mesafe gibi önlemlere uymaları gerektiğini söyledi.

Araştırmacılar, "Bulgular, Covid-19'un küresel insan nüfusunda, hastalığa yakalanarak doğal bağışıklık kazanılsa bile kalıcı olabileceğini gösteriyor." dedi.

33 yaşındaki hastanın yeniden Covid-19'a yakalandığını fark etmediği, İspanya'dan uçakla Hong Kong'a yeni geldiği belirtildi. Hastanın enfekte olduğu, Hong Kong havalimanında tespit edildi ve semptom göstermediği hâlde iyileşene kadar hastanede kaldı.