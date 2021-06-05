Hong Kong'da binlerce kişi, Tiananmen olaylarını anmak için bir araya geldi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, 1989'da Çin'de gerçekleşen Tiananmen olaylarını anmak için binlerce Hong Kong vatandaşı bir araya geldi. Çin, bu yıl anma etkinliklerini yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını bahane ederek yasaklamıştı.

South China Morning Post'un haberine göre; Hong Kong yönetiminin toplanma yasağı kararının geçici olarak kaldırıldığına dair açıklaması üzerine binlerce kişi Hong Kong'un çeşitli noktalarında toplandı. Hong Kong yönetimi, vatandaşların tören için toplandığı bölgelerde güvenlik ve kamusal düzen sorunu yaşanmadıkça polislerin bölgeye gönderilmeyeceğini açıkladı.

Açıklama sonrası başta Victoria parkı olmak üzere birçok noktada bir araya gelen Hong Kong vatandaşları, 1989 olaylarını anmak için mum yakma etkinliği düzenledi. "Çin Yurtsever Demokratik Hareketlerini Destekleyen Hong Kong İttifakı" isimli grup tarafından düzenlenen etkinliğin ardından katılımcılar alandan ayrıldı.

Çin, bu sene 2. defa üst üste Tiananmen Meydanı'nda katliamın yıldönümünde anma etkinlikleri yapılmasını yasaklamıştı. Hong Kong yönetimi de anma gösterileri veya toplanma yapılmasını engellemek amacıyla 7 bin polis görevlendirildiğini duyurmuştu.

Tiananmen Meydanı protestoları, Çin'de demokrasi, ifade özgürlüğü ve özgür basın çağrısında bulunan öğrencilerin önderlik ettiği gösterilerdi.

Öğrenciler 4 ve 5 Haziran 1989'da Çin hükümeti tarafından, Tiananmen Meydanı Katliamı olarak bilinen kanlı bir baskıyla durduruldular. Çoğunluğu öğrencilerden oluşan demokrasi yanlısı protestocular, Çin'de demokratik reformlar başlatmaya çalışan Hu Yaobang'ın ölümünün ardından Pekin üzerinden Tiananmen Meydanı'na yürüdüler.

Hu'nun yasını tutan öğrenciler, daha açık ve demokratik bir hükümet çağrısında bulundular. Sonunda binlerce kişi Tiananmen Meydanı'ndaki öğrencilere katıldı ve protestocuların sayısı Mayıs ortasına kadar on binlere ulaştı.