Hong Kong'da baskın yapılan Apple Daily gazetesinin bağlı olduğu şirket kapanıyor; "Korku iklimi neden oldu"

Hong Kong’da tartışmalı ulusal güvenlik yasası nedeniyle yöneticisinin cezaevine olduğu, polis baskınına uğrayan Apple Daily gazetesinin bağlı olduğu medya kuruluşu Next Digital, kapanma kararı aldı. Şirketin kapanmasına, “korku ikliminin” neden olduğu belirtildi.

CNN’de yer alan habere göre, sahibi Jimmy Lai’nin hapiste olduğu Next Digital’ın dört yöneticisi “hissedarları, çalışanları ve eski çalışanları koruyabilmek için” istifa etmek kararı aldı. Şirketin varlıklarının tasfiye edileceği ancak Tayvan’da internet üzerinden çalışmaya devam eden Apple Daily gazetesinin Tayvan'da birilerine satılabileceği belirtildi.

Şirket, Next Digital’ın hisselerinin haziran ayından bu yana ticarete kapandığını hatırlattı. Haziran ayında şirkete bağlı Apple Daily gazetesine polis baskını olmuş, yazı işleri müdürleri ve editörler gözaltına alınırken gazetenin varlıklarına da el konulmuştu.

Şirketin geleceğine dair belirsizlik ve Hong Kong’da uygulanan ulusal güvenlik yasasının yarattığı korku ikliminin istifalara ve sonunda Next Digital’ın kapanmasına neden olduğu belirtildi.

Tartışmalı ulusal güvenlik yasası

Çin’in ulusal güvenlik yasası kapsamında Hong Kong’ta bugüne kadar çok sayıda tutuklama gerçekleştirildi. Yasa 2020 yılında kitlesel protestoların başlaması ardından çıkarıldı, göstericilerin tutuklanması ve ceza almasını kolaylaştıran yasa, Hong Kong’un yargı özerkliğini de etkiliyor.Pekin yönetimine göre ise kitlesel protestolar ‘‘isyana teşvik’’ kapsamında değerlendiriliyor, yabancı güçlerle anlaşma ve ulusal güvenliği tehlikeye atma ömür boyu hapis cezası ile çarptırılıyor.

Hong Kong'da medya ve insan hakları örgütleri, geçen yıl geçen tartışmalı yasanın eleştirel sesleri bastırmak için kullanıldığını savunuyor.