Hong Kong bölgesinin Baş Yöneticisi Carrie Lam, seçimlerde sadece bir muhalif adayın seçilmesini savundu

Çin'e bağlı yarı özerk Hong Kong bölgesinin Baş Yöneticisi Carrie Lam, kentteki seçimlerde 1500 aday arasından sadece bir muhalif adayın seçilmesini savundu.

"Hong Kong'u vatanseverler yönetiyor" olarak adlandırılan elden seçim sisteminde, siyasi sadakat ve ulusal güvenlik tehdidi açısından incelenmiş adaylar arasından seçim yaparak pazar günü 5 binden az kişi oy kullanmaya hak kazandı.

Öncelikle Pekin'e sadık ve düzen yanlısı kişilerin komiteye seçildiği görüldü. Grup, gelecek yıl Hong Kong yasama meclisinin neredeyse yarısını ve bölge için yeni bir lider seçecek.

Yerel medya tarafından muhalefet eğilimli olarak tanımlanan sadece iki aday yarışabildi, bu adaylardan sadece, Tik Chi-yuen seçildi.

Lam, adaylar ve uygun seçmenler arasında muhalefet figürlerinin bulunmamasına yönelik eleştirileri reddetti ve "vatansever olmayanların" Hong Kong'un kuruluşuna girmesine izin verilmediğini söyledi.

"Çin Halk Cumhuriyeti ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne bağlılık yemini etmeliler"

Hong Kong bölgesinin Baş Yöneticisi, "Bu kadar az adayın neden seçildiğini sordunuz. Bu soruya nasıl cevap verebilirim? Onaylanmış seçim sisteminin arkasında tek bir amaç vardı, vatanseverlerin Hong Kong'u yönetmesini sağlamak. Mekanizma kapsamında farklı görüşlere açığız. Temel yasayı desteklemeli, Çin Halk Cumhuriyeti ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne bağlılık yemini etmeliler. Bunların makul gereksinimler olduğuna inanıyorum" dedi.

Lam, düzen yanlısı olmayan veya demokrasi yanlısı kamplardan gelen kişilerin seçimlere katılabileceklerini, ancak uygun olup olmadıklarına hükümetin inceleme komitesi tarafından karar verileceğini aktardı.