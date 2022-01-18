Hong Kong, 11'inin Covid testi pozitif çıkınca binlerce hamsterı itlaf etme kararı aldı

Hong Kong’da bir evcil hayvan dükkânındaki 11 hamsterda Covid-19 tespit edilmesi üzerine binlerce hamsterın itlaf edilmesine karar verildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Çin gibi ‘sıfır Covid’ stratejisi uygulayan Hong Kong yönetimi, hayvanlar için de sert önlem uyguluyor.

Bir evcil hayvan dükkânında 11 hamsterın Covid testinin pozitif çıkmasıyla binlerce hayvanın öldürülmesine karar verildi. Noel’den önce hamster alanların da hayvanları geri vermesi istendi. Hamster sahiplerine “Onları öpmeyin ya da sokağa bırakmayın” denilerek yetkililere teslim etmeleri istendi.

Yetkililer, hamsterların öldürülmesi yönünde karar alsa da Hong Kong Sağlık Bakanı Sophia Chan, evcil hayvanların insanlara hastalık bulaştırma riski olduğuna dair kanıt olmadığını söylemişti.