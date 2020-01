Honeywell Türkiye son üç yılda gelirini ikiye katladı

İstanbul, 12 Aralık, (DHA)- Kurumlara endüstriyel teknoloji uygulamaları sunan Honeywell, Türkiye’deki 25’inci yılını tamamladı. Özellikle endüstri 4.0 ve IoT konusundaki son teknolojileri firmalara sunmayı amaçlayan şirket Türkiye\'deki son üç yılında gelirini ikiye katladı.

Bu sene Türkiye’de 25’inci yılını kutlayan Honeywell bu amaçla özel bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya ev sahipliği yapan Honeywell Türkiye ve Orta Asya Başkanı Orhan Geniş, “Dünyanın en büyük endüstriyel yazılım firmalarından Honeywell, inovasyonla harmanlanmış çözümlerini tüm dünyadaki kilit endüstrilere sunuyor. Teknolojimiz fiziksel donanımla yazılımı, hizmet ve bilgi birikimini birleştiren ürünleri ile insanları, süreçleri ve varlıkları birbirine bağlıyor. Industrial Internet of Things (IIoT) – Endüstriyel Nesnelerin İnterneti Uygulamaları ile sanayinin verimli büyümesine destek oluyor” dedi.

\"Türkiye en yüksek büyüme potansiyeli olan ülkeler arasında yer alıyor\"

Türkiye\'de endüstriyel sektörlerin hızlı büyüdüğünü söyleyen Geniş, \"Bu açıdan bakıldığında da oldukça şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz. Honeywell bu nedenle Türkiye\'yi ‘High Growth Region’ yani yüksek büyüme potansiyeli olan bölgeler içinde görüyor. Bu bölgelerin tamamının, dünya ülkelerinin gayri safi milli hasılasının (GDP) yüzde 60\'ını oluşturması bekleniyor. Honeywell’in tüm büyümesinin yüzde 50\'den fazlasını 2012 yılından itibaren bu bölgeler sağlıyor. Bizimle beraber çalışan firmalar ister petrokimya ister havayolu isterse yapı sektöründe ürünlere sahip olsun, çok büyük miktarlarda veri ortaya çıkıyor. Bu yığınsal verinin işlenmesi ve analizi müşterilerimize büyük fayda sağlıyor. Teknolojimiz sayesinde firmalar süreçlerini iyileştirirken güvenlik, verimlilik ve üretkenlik anlamında daha iyi hizmet verebiliyor\" diye konuştu.

\"Beş ene sonra iki kat daha iyi olacağız\"

Şu anda İstanbul, Ankara ve İzmir\'de şubeleri olan firma Orta Asya\'daki faaliyetlerini de İstanbul\'da yürütüyor. Türkiye\'de bugünkü havacılık ve savunma endüstrisinin bundan beş sene sonra çok daha büyük ve gelişmiş olacağını dile getiren Geniş,\"Biz bunun bir parçasıyız. Türkiye\'de rafineri-petrokimya endüstrisine bakıyorsunuz bir STAR rafinerisi devreye giriyor. PETKİM daha çok gelişecek, yeni petrokimya tesisleri kurulacak. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) boru hattı devreye giriyor. Yer altı depolama tesisleri yapılıyor. Bunların hepsi bizim iş alanımızda ve değer katabileceğimiz endüstriler. Dolayısıyla bunları üst üste koyduğunuzda bundan beş sene sonra şu an nerdeysek onun iki katı olacağız\" dedi.

\"Firma olarak üniversitelerle ortaklıklara önem veriyoruz\"

Gelişen teknolojiyle birlikte her şeyin internet ve bulut üzerinden birbirine bağlandığını belirten Geniş şöyle devam etti:

\"Bunu yaparken de doğru sistemleri kurmayı gerektiriyor. Biz bu konuda bütün sanayiye yardımcı olmaya hazırız. Üniversitelerle de ortak çalışmalar yapıyoruz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde oldukça detaylı bir tesis kurduk. Öğrenciler müfredatlarındaki 15-16 testin aşağı yukarı 10 tanesini burada yapabiliyorlar. Amacımız mühendis adaylarının her şeyi uygulamalı olarak görerek sanayiye hazır halde mezun olmalarını sağlamak.

Üniversitelerle de sınırlı kalmıyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. Bu kapsamda matematik ve fen bilgisi öğretmenleri için bir çalışmamız var. Her yıl NASA ile ortak bir çalışma olan ve Amerika\'da bulunan \'uzay kampı\'na buradan öğretmenlerimizi yolluyoruz. Üç senede elliye yakın öğretmenimiz bu projeden yararlandı. Dünyanın her yerinden yaklaşık 200 öğretmenin bir araya geldiği bu projede öğretmenlerimiz en son gelişmeleri görme şansı buluyor.\",

Pek çok farklı sektöre hizmet veren Honeywell, rafineriler ve petrokimya tesislerine kontrol sistemleri sunarken, sivil ve askeri havacılık kurumlarına ise donanım ve yazılım desteği veriyor. Akıllı bina çözümleri, yangın ve güvenlik sistemleri, lojistik ve antrepo otomasyon çözümleri de şirketin sunduğu diğer hizmetler arasında yer alıyor. Şirketin yazılım ve teknoloji çözümleri Türkiye\'de birçok farklı firma ve sektör tarafından kullanılıyor. TÜPRAŞ, BOTAŞ ve PETKİM tesisleri, TANAP boru hattı, İş Bankası, İstanbul Üçüncü Havaalanı ve Ford Otosan Fabrikalarının akıllı bina çözümleri, Türkiye\'de geliştirilen ve üretilen T-129 ATAK Helikopteri ve TLUH - Özgün Helikopter projeleri, Türk Hava Yolları ve Pegasus gibi özel havayollarına ait uçak filoları Honeywell çözümlerinin kullanıldığı kurum ve projeler arasında yer alıyor.

Dünyada 23 binin üzerinde mühendisi bulunan Honeywell, yaklaşık 11 bin mühendisini yazılım geliştiricisi olarak konumlandırmış durumda. Kurum, önümüzdeki beş yıl içerisinde büyümesinin yüzde 60\'ının yazılım ile ilgili dallardan gelmesini bekliyor. Bunların içinde mobil uygulamalar, bulut tabanlı yazılımlar ve nesneleri birbirine bağlayan IoT çözümleri bulunuyor.

