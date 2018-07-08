İSTANBUL, (DHA)

Birleşik Amerikalı basketbol oyuncusu Tyler Honeycutt, hayatını kaybetti.

Bir dönem Anadolu Efes forması da giyen Birleşik Amerikalı forvet Tyler Honeycutt\'ın hayatını kaybetmesi üzerine, oyuncunun geçen sezon formasını giydiği Rusya\'nın Khimki takımı bir açıklama yayınladı.

Khimki Moskova Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Tyler Honeycutt\'ın hayatını kaybettiği doğrulanırken, \"Tyler Honeycutt vefat etti. Oyuncunun menajeri sayın Aaron Mintz de Honeycutt\'ın hayatını kaybettiğini doğruladı. Tyler\'ın ailesi ve dostlarına en derin taziyelerimizi gönderiyoruz. Huzur içinde yat Tyler\" denildi.

Öte yandan EuroLeague organizasyonunun resmi sosyal medya hesabı üzerinden de Honeycutt\'ın sevenlerine başsağlığı dilendi.

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