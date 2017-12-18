Honduras’ta Devlet Başkanı Orlando’nun zaferi resmen teyit edildi

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Aralık (DHA) – Honduras’ta Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez’in sayımları tekrar yapılan seçimlerde zafer kazandığı Honduras Yüksek Seçim Mahkemesi seçim mahkemesi tarafından Pazar günü yapılan açıklamada resmen teyit edildi.

Sonuçları hile yapıldığı iddiası sebebiyle tartışma yaratan ve 17 kişinin hayatını kaybettiği gösterilere neden olan seçimlerin üzerinden üç hafta geçmesinin ardından ülkedeki Yüksek Seçim Mahkemesi Juan Orlando Hernandez’in zaferini resmen teyit etti. Yüksek Seçim Mahkemesi Başkanı Davit Matamoros yaptığı açıklamada “Biz sorumluluğumuzu yerine getirdik ve ülkemize barış gelmesini umuyoruz” dedi.

Mahkemenin resmi seçim sonuçlarına göre Hernandez oyların yüzde 41.42’sini alan rakibi Salvador Nasralla karşısında oyların 42.95’ini alarak seçimin kazananı oldu. Nasrallah’nın partisi seçim sonuçları açıklanmadan önce bile sonuçlara itiraz edeceğini söyleyip gösteri çağrısı yaptı.