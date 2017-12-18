T24 LogoT24 Logo
Dünya

Honduras’ta Devlet Başkanı Orlando’nun zaferi resmen teyit edildi

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Aralık (DHA) – Honduras’ta Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez’in sayımları tekrar yapılan seçimlerde zafer kazandığı Honduras Yüksek Seçim Mahkemesi seçim mahkemesi tarafından Pazar günü yapılan açıklamada resmen teyit edildi

18 Aralık 2017 19:21

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Aralık (DHA) – Honduras’ta Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez’in sayımları tekrar yapılan seçimlerde zafer kazandığı Honduras Yüksek Seçim Mahkemesi seçim mahkemesi tarafından Pazar günü yapılan açıklamada resmen teyit edildi. 
Sonuçları hile yapıldığı iddiası sebebiyle tartışma yaratan ve 17 kişinin hayatını kaybettiği gösterilere neden olan seçimlerin üzerinden üç hafta geçmesinin ardından ülkedeki Yüksek Seçim Mahkemesi Juan Orlando Hernandez’in zaferini resmen teyit etti. Yüksek Seçim Mahkemesi Başkanı Davit Matamoros yaptığı açıklamada “Biz sorumluluğumuzu yerine getirdik ve ülkemize barış gelmesini umuyoruz” dedi. 
Mahkemenin resmi seçim sonuçlarına göre Hernandez oyların yüzde 41.42’sini alan rakibi Salvador Nasralla karşısında oyların 42.95’ini alarak seçimin kazananı oldu. Nasrallah’nın partisi seçim sonuçları açıklanmadan önce bile sonuçlara itiraz edeceğini söyleyip gösteri çağrısı yaptı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıAralık DHAHondurasta Devlet Başkanı Juan Orlando HernandezinHonduras Yüksek Seçim MahkemesiPazarYüksek Seçim Mahkemesi Juan Orlando HernandezinYüksek Seçim Mahkemesi Başkanı Davit MatamorosHernandezSalvador Nasralla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24