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Dünya

Honduras'ta çatışmalarda 2 kişi öldü

24 Eylül 2009 13:17

Honduras'ta çatışmalarda 2 kişi öldü

Honduras'ta devrik Devlet başkanı Manuel Zelaya'nın ülkeye dönüşünü takiben çıkan olaylarda iki kişinin öldüğü bildirildi.

Polis, ölenlerden birinin Salı akşamı başkent Tegucigalpa'da polisle çatışırken yaralandıktan sonra hastanede hayatını kaybettiğini, ikincisinin de dünkü darbe karşıtı gösteri sırasında öldüğünü belirtti.

Zelaya'yı 28 Haziran'da iktidardan düşüren darbeye karşı mücadele eden Ulusal Direniş Cephesi başkentte hemen her gün gösteri düzenliyor.

Brezilya büyükelçiliğinde güvenlik güçlerinin kuşatması altında bulunan devrik lider Manuel Zelaya'nın iktidara dönmesini isteyen binlerce yandaşı dün akşam başkent Tegucigalpa sokaklarında gösteri yapmıştı.

Basın mensupları, gösterilere katılanların sayısının 10 bin ila 15 bin olduğunu belirtmişler, polisin göstericilere göz yaşartıcı gaz kullanarak sert bir şekilde müdahale ettiği ve bazı göstericileri tutukladığı bildirilmişti.
 

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