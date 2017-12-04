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Dünya

Honduras'ta binlerce insan adil seçim sonuçları için sokaklara çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Aralık (DHA) - Honduras'ta Pazar günü yeni bir başkan ve haftalardır süren seçim fiyaskosunun sona ermesini talep eden binlerce insan sokaklara döküldü

04 Aralık 2017 14:23

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Aralık (DHA) - Honduras\'ta Pazar günü yeni bir başkan ve haftalardır süren seçim fiyaskosunun sona ermesini talep eden binlerce insan sokaklara döküldü.
Honduras\'ta ülke genelinde haftalardır devam eden seçim tartışmaları sebebiyle sokaklara dökülen binlerce insan yeni bir başkan ve seçim karışıklığının sona ermesini talep etti. Protestocular eylem sırasında, Juan Oralando Hernandez\'i oy sayılarını değiştirerek, muhalif parti adayı Salvador Nasralla\'nın zaferini ilan etmemekle suçladı.
Honduras\'ın Ulusal Partisi tarafından yönetilen tartışmalı seçim komisyonu TSE, seçim krizini nasıl çözeceği hakkındaki açıklamasını uzun bir süre sonra seçim sonuçlarıyla ilgili eylemler baş gösterdiği günlerde duyurdu. Bir haftalık gecikmeden sonra, oy sayımları konusunda önyargı ve eksiklikle suçlanan TSE yönetimi, bin adet şüpheli oyun tekrar sayılmasının ardından sonuçların açıklanacağını söyledi. Açıklamanın ardından, şeffaf ve güvenilir bir oy sayımı için 11 talebi olan Diktatörlüğe Karşı Muhalefet İttifakı, kararın yetersiz olduğunu, oy sayımına katılmayacağını ve sonuçları kabul etmeyeceğini söyledi.
Honduras\'ın başkenti Tegucigalpa\'daki eylemciler ellerinde barışı simgeleyen beyaz çiçekler taşıyarak ve Hernandez karşıtı, Nasralla destekli şarkılar söyleyerek seçim merkezine yürüdü. İki partinin açıklamasının ardından Honduras genelindeki eylemler şiddetlenirken, güvenlik güçlerine eylemcileri durdurma emri verildi.
Hükümet güvenlik güçlerine, Honduras başkan yardımcısı tarafından imzalanan ve ülke genelinde yürürlüğe konulan sokağa çıkma yasağını geçen basın mensupları dahil herkesin tutuklanması emrini verdi. Akşam altı sabah altı saatleri sırasında geçerli olan sokağa çıkma yasağıyla ilgili sivil toplum avukatları, Yüksek Mahkeme\'de sokağa çıkma yasağının yasallığını sorgulayacaklarını söyledi.
(Fotoğraflı)

 

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