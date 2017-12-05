Honduras polisi hükümet emirlerine uymayacağını açıkladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Aralık (DHA) - Honduras polisi, hükümet tarafından seçim sonuçlarının yarattığı kaos sebebiyle ilan edilen sokağa çıkma yasasının ardından, hükümet emirlerine uymayacağını açıkladı.

Honduras\'ta geçen hafta açıklanan seçim sonuçları halkı memnun etmemiş ve sokağa dökülen binlerce insanın yarattığı kaos sebebiyle Honduras hükümeti sokağa çıma yasağı ilan etmişti. Seçim sonuçlarıyla ilgili bir çözüm bulunana kadar devam edecek olan yasağa ülke genelinde polis güçleri göreve atanmıştı.

Honduras başkenti Tegucigalpa\'da Pazartesi gecesi ülke genelindeki bütün güvenlik güçleri adına açıklama yapan sözcü, ülkenin şu anki Başkanı Juan Orlando Hernandez yönetimindeki hükümetin yürürlüğe koyduğu sokağa çıkma yasağında görev almayacaklarını ve kaos çözümlenene kadar hükümetten gelen bir emre uymayacaklarını bildirdi. Polis sözcüsü başkentte yer alan güvenlik güçleri merkezinde yaptığı açıklamada \"Biz barış istiyoruz ve bu sebeple artık hükümetten gelen emirleri uygulamayacağız. Biz bir politik ideolojiye bağlı değiliz. İnsanları kısıtlamaya devam edemeyiz. Honduras halkının haklarını ihlal edip onları kısıtlamayı istemiyoruz\" dedi.

Pazartesi günü hükümet karşıtı kalabalık tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan polis güçleri açıklamasının, Honduras\'ı 2009 darbesinden beri görülen en büyük politik krizlerden birine doğru götürdüğü söylendi.