Honduras'ın ilk kadın Devlet Başkanı Castro, yemin ederek göreve başladı

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Orta Amerika ülkesi Honduras'ın ilk kadın Devlet Başkanı Xiomara Castro, büyük bir kalabalık önünde yemin ederek göreve başladı. Yemin törenine ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de katıldı.

Castro'nun yeminiyle Juan Orlando Hernandez'in sekiz yıllık iktidarı sona erdi. Görevinin ilk yıllarında ABD'ye yakın bir isim olarak tanınan Hernandez, daha sonra ABD mahkemelerinde yozlaşma ve uyuşturucu ticaretine yardım etmekle suçlandı.

Yanında eşi eski devlet başkanı Manuel Zelaya ile dolu bir futbol stadyumunda yemin eden Castro, ülkenin borç problemini çözeceğine söz verdi.

Castro, "Devraldığı ekonomik facianın ülkemizin tarihinde bir örneği yok" dedi.

Yemin töreninden sonra gerçekleştirilen görüşmede Castro ve Harris, ABD ile Honduras'ın göç, ekonomik kalkınma ve cezasızlık konularında işbirliği yapma kararı aldığı belirtildi.