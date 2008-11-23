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Yaşam

Honda'dan yeni yüzyılın süper otomobili

Honda, 21. yüzyılın yeni süper otomobil konseptini Los Angeles Auto Show'da görücüye çıkardı.

23 Kasım 2008 02:00

2008 Los Angeles Auto Show'da adeta gövde gösterisi yapan Honda, FC Sport isimli süper otomobil konseptiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hidrojen yakıt hücresinden elde edilen enerjiyle çalışan FC Sport, hem hafif hem de performans oryantasyonlu bir araç olarak tasarlandı.

Sadece 4 saniyenin altında yaklaşık 0 ila 100 km hıza ulaşabilen FC Sport'ta bulunan elektrik motoru arka aksın önünde yer alırken, hidrojen tankları ise aracın arka aksının üzerinde bulunuyor.

Yeni Honda FC Sport'u elbette şimdilik yollarda görmeniz mümkün değil; zira FC Sport bugün için sadece bir konsept çalışması olarak düşünülmüş durumda. Ancak süper otomobilin yollara çıkması da çok uzun sürecek gibi görünmüyor...

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