Honda siber saldırı nedeniyle üretimini kısmen durdurdu

Honda Motor Co. küresel otomobil ve motorsiklet üretiminin bir kısmının siber saldırı nedeniyle durduğunu açıkladı.

Reuters’ın haberine göre Honda sözcüsü yaptığı açıklamada, şirket sunucularının fidye yazılımından etkilenmiş olabileceğinin düşünüldüğünü söyledi. Pazartesi günü gerçekleştirilen şüpheli saldırı nedeniyle kalite kontrol sistemlerinin zarar görmediğinden emin olmak isteyen Honda’nın bazı fabrikalarındaki üretimi durdurması, şirketin küresel üretimini etkiledi.

Şirket sözcüsü, bugün itibarıyla birçok fabrikada üretimin yeniden başladığını; ancak fidye yazılımının üretim sistemlerini kesintiye uğratması nedeniyle Ohio’daki ana fabrikanın yanı sıra Türkiye, Hindistan ve Brezilya’daki fabrikalarda üretim duruşunun sürdüğünü söyledi.