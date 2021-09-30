Honda fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit araç üretmeye hazırlanıyor

Türkiye’de üretime son veren Honda’nın Gebze’deki fabrikasını satın alan HABAŞ, burada yerli araç üretmek için hazırlık yapıyor. Dünya'dan Aysel Yücel'in aktardığına göre HABAŞ yetkilileri, fabrikada yerli bir hibrit otomobil üretileceğini açıkladı.

HABAŞ yetkilileri, 30’a yakın mühendislik şirketi ile görüşme halinde olduklarını, yerli hibrit bir otomobil markası ile seri üretime başlayacaklarını açıkladı. HABAŞ, kapanan Honda İngiltere fabrikasının ekipmanlarını satın alarak Türkiye’ye getirdi.

HABAŞ'ın Patronu Mehmet Rüştü Başaran hibrit otomobilin üretimi için eski Honda çalışanlarına da teklif götürüyor.