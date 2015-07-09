Honda 4,5 milyon aracı geri çağırdı



Japonya'nın üçüncü büyük otomobil üreticisi olan Honda, hatalı hava yastıklardan dolayı dünya çapında 4,5 milyon aracı geri çağırma kararı aldı. Böylece yalnızca Honda'nın geri çağırdığı araç sayısı 24,5 milyona ulaştı. Geri çağrılan toplam 17 Honda modeli arasında Fit subcompact, Stream minivan ve CR-V arazi aracı da bulunuyor.

Takata'nın hatalı airbagleri en çok Honda'yı etkiledi. Ancak Honda'nın yanı sıra BMW, Fiat Chrysler, Ford, General Motors, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru ve Toyota marka araçlar da geri çağrıldı.

Takata marka hava yastıkları kusurlu

ABD'li yetkililer muhtelif trafik kazalarında 6 kişinin ölümü, 100'ü aşkın kişinin yaralanmasına Takata firmasınca üretilen kusurlu hava yastıklarının neden olduğunu ileri sürüyordu. Takata ise hataya bazı ABD eyaletlerindeki aşırı sıcak ve rutubetli havanın neden olduğunu savunuyordu. ABD, şubat ayında Takata'ya "yeterince işbirliği yapana kadar günde 14 bin dolar para cezası" kesmiş, ABD Ulaştırma Bakanlığı ve Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği Kurumu'nun (NHTSA) Takata ile yürüttüğü görüşmeler mayıs ayında uzlaşmayla sonuçlanmıştı.

ABD Ulaştırma Bakanı Anthony Foxx, uzlaşmayı "kamu güvenliği açısından büyük bir adım olarak" nitelemiş, Takata Yönetim Kurulu Başkanı Shigehisa Takada ise "uzlaşmanın otomotiv üreticilerine olan güveni pekiştireceğini" söylemişti.