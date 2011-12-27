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Dünya

Honda 1055 aracı imha etti!

Ünlü Japon otomobil firması Honda, sonbaharda Tayland'ı vuran sel felaketinde fabrikalarında zarar...

27 Aralık 2011 02:00

T24 - Ünlü Japon otomobil firması Honda, sonbaharda Tayland'ı vuran sel felaketinde fabrikalarında zarar gören araçları imha etme kararı aldı. 

Japon otomobil üreticisi Honda, bu yıl Tayland'ı vuran sel felaketinde zarar gören 1055 aracı imha etmeye başladı. 



Honda, Tayland'daki tesisinde sayıları bin ellibeşi bulan otomobillerin tümünü imha etme kararı aldı. Tayland'ı vuran sel felaketinde zarar gören araçlar tek tek imha edildi.

Şirket, sürecin çevre kirliliğine neden olmayacak şekilde gerçekleştirildiğini duyurdu. Buna göre önce araçların motoru ve şanzımanı söküldü. Sonra da iş makineleri devreye girdi ve araçlar adeta birer metal top haline getirildi.

Araçlardaki alüminyum ve lastik bölmelerden yeni araçların yapımından faydalanılacak. Tayland'da Eylül ve Ekim aylarında etkili olan son 50 yılın en kötü sel felaketi, ülkedeki sanayi bölgelerini de vurmuştu. Honda, suların altında kalmasıyla 5 Ekim'de kapattığı tesisini aralık başında yeniden açmıştı.


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