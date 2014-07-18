Honaz Kaymakamlığı’nda Ramazan nedeniyle su ve çay yasaklandı

Denizli Valisi Abdülkadir Demir, bazı temaslarda bulunmak üzere Honaz'a gitti. Kaymakamlığı ziyaret eden Vali Demir'in programını takip eden basın mensupları, Kaymakamlık görevlisinden su istedi. Görevli, " Ramazan ayında su servisimiz yok. Ramazan ayından sonra gelirseniz su içersiniz" yanıtını verdi.

Ferah Işık’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Denizli Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürü Cengiz Özcan devreye girdi ve basın mensuplarına su verilmesini istedi. Ancak sonuç yine değişmedi. Görevli, Kaymakam Turgut Gülen'in 'Kaymakamlık binasında Ramazan ayı boyunca hiç kimseye su ve çay servisi yapılmaması' talimatı verdiğini söyledi.