'Homofobik Toroğlu, Elton John'un eşcinsel olduğunu biliyor mu?'



T24- Homofobik söylemleriyle dikkat çekti Erman Toroğlu'nun ünlü eşcinsel şarkıcı Elton John'un Oscar Partisi'ne davet edilmesi Türkiye'deki eşcinsellerin tepkisini topladı. Lambda Derneği tarafından "Hormonlu Domates" ödüllüne layık görülen Toroğlu gaflarını"esprilerim yanlış anlaşılıyor" sözlerini savundu.



Eşcinsellik konusunda yaptığı açıklamalar nedeniyle tepki çeken Erman Toroğlu, son olarak eşcinsel evliliğinde çocuk sahibi olmasıyla gündeme gelen Elton John’un AIDS Vakfı’nın Los Angels’ta düzenlediği 19’uncu Oscar Partisi’ne davet edildi. AİDS’li çocuklar yararına hazırlanan bir şiir albümüne destek vermesi nedeniyle 20 gün önce daveti aldığını belirten Erman Toroğlu daha önce yaptığı eşcinsellikle ilgili açıklamaların hatırlatılması üzerine “Benim espri olarak söylediklerim çoğu zaman yanlış anlaşılıyor” dedi. Eşcinsel dernekleri ise Toroğlu yanlış anlaşılmadığında ısrarlı ve tepkili.

‘Hormonlu domates’

Eski futbolcu, hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu’nun bazı açıklamaları nedeniyle eşcinsel örgütleri tarafından kınanmıştı. .

Lambdaistanbul ‘Hormonlu Domates / Eşcinsel Düşmanlığı’ ödüllerinden biri Erman Toroğlu’na verilmişti. Bu ödülün gerekçesi “Hormonlu tavuk yiyenler eşcinsel olur” açıklaması gösterilmişti.

‘Eşcinsel hakem olmaz’

Hakem Halil İbrahim Dinçdağ eşcinsel olduğunu açıkladıktan sonra “Eşcinsel hakem olur mu” tartışması başlamış ve Erman Toroğlu “Yakışıklı futbolcuya nasıl penaltı verecek” demişti. Erman Toroğlu, eşcinsel evliliği ve son olarak da bu evlilikte taşıyıcı anne yöntimiyle bir çocuk sahibi olmasıyla gündeme gelen ünlü sanatçı Sir Elton John’un kurduğu AIDS Vakfı’nın 19’uncu Oscar Partisi’ne davet edildi. Oscar ödül töreninin de yapılacağı 27 Şubat günü Los Angels’ta gerçekleştirilecek etkinlikte Toroğlu, Elton John ve eşi David Furnish ile aynı masada olacak. Partiye arasında Sharon Stone, Ozzy Osbourne, Nicole Kidman, David ve Victoria Beckham’ın da olduğu çok sayıda ünlü katılacak.

Erman Toroğlu’nun davet edilmesinin nedeni AIDS olan çocuklarla ilgili hazırlanan ve pek çok ülkede ünlü isimlerinin birer şiir seslendirdiği albüme verdiği destek. Erman Toroğlu “Türkiye’de halk tarafından sevilen bir ismin AIDS’li çocuklar için şiir okunması isteniyor. Teklifi bana getirdiler. Severek kabul ettim. 1.5 ay içinde albüm tamamlanacak” diyerek katıldığı etkinliği anlatıyor.

Erman Toroğlu eşcinseller konusunda yaptığı açıklamalar nedeniyle oluşan tepkiler hatırlatıldığında ise şöyle konuşuyor: “Bana bunun sorulmasını yadırgıyorum. Ben AIDS’li çocuklar için hayır işi yapıyorum. Bu olaydan beş kuruş para almadım. Esprili konuşmalarımın çoğu yanlış anlaşılabiliyor. Önyargılı yaklaşılabiliyor. Türkiye’de kavgayı öne alan bir üslup olduğu için yanlış değerlendirmeler her zaman oluyor. Eylemlerim üst üste konulduğunda ne demek istediğim kalın kafalı olmayanlar tarafından anlaşılacaktır.”

Dernek tepkisi

Eşcinseller ise bu davete tepkili:

Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti, Transseksüel (LGBTT) İstanbul kurucularından Ebru Kırancı: “Homofobik söylemlerin ardından bu etkinliklere davet edilmesine karşıyım. Sonuçta bu söylemler telafisi olmayan sonuçlar doğuruyor.”

Kadın Kapısı Derneği Başkanı Şevval Kılıç: “İronik durum. Elton John’un eşcinsel kimliğini bildiğinden şüpheliyim. O etkinlikte görecekleri karşısında tepkisini merak ediyorum. Biri fotoğrafını çekmeli.”

Lambda Derneği Demet Demir: Hormonlu Domates ödüllü bir kişinin orada olması üzücü. Niye davet edildi, anlamadık.