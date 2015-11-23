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Dünya

Homofobik şarkıcı Eurovision’dan çıkarıldı

Yarışmacı, geçtiğimiz sene transeksüel bir kişi kazanmıştı

23 Kasım 2015 13:51

2016 Eurovision Şarkı Yarışması, 61. kez gerçekleştirilmesi planlanan geleneksel Eurovision Şarkı Yarışması’nda Almanya’yı temsil edecek olan şarkıcı Xavier Naidoo, yarışmadan çıkarıldı.

Naidoo şarkılarında kullandığı homofobi, sağ popülist ve provoke edici ifadelere gelen tepkiler yüzünden yarışmadan çıkarıldığı belirtildi.

 

Yarışma ne zaman?

 

Türkiye’nin katılmadığı 2016 Eurovision Şarkı Yarışması, Stockholm’de gerçekleşecek. Yarışmanın, 2016 Mayıs ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

 

Geçtiğimiz sene transeksüel yarışmacı kazanmıştı

 

Eurovision Şarkı Yarışmasını geçen yıl "Rise like a Phoenix" adlı parçasıyla, Avusturyalı transeksüel şarkıcı Conchita Wurst kazanmıştı.

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