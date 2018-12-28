Homofobik piskopos, özür diledi

Kanada’nın Alberta eyaleti kenti Calgary’de Piskopos William McGrattan, gökkuşağı bayrağı için “şeytan icadı” diyen Rahip Jerome Lavigne adına özür diledi.

Kaos GL’nin Sputnik’ten aktardığı haberine göre Katolik Rahip Jerome Lavigne gökkuşağı bayrağı için “şeytan icadı” dedi ve onun “doğaya aykırılığı” temsil ettiğini söyledi. Bu söylemi tepkiyle karşılayan Calgary halkından Piskopos William McGrattan özür diledi.

McGrattan, “Kilise yaş, soy, beden, görüntü, kültür, cinsel yönelim ne olursa olsun birbirimize saygı göstererek barış, güvenlik ve saygı dolu bir atmosferde yaşamamızı savunur” dedi.

Gökkuşağı bayrağı Türkiye’de de soruşturmaya konu oldu

Gökkuşağı bayrağı Türkiye’de de 2018 yılında defalarca kriminalize edilmeye çalışıldı. Gökkuşağı bayrağı önce İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) kulüp şenliğinde güvenlik tarafından “yasak” olduğu iddia ederek kaldırmaya çalışıldı ardından da Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyetinde taşınan gökkuşağı bayrakları “izinsiz” denildi soruşturmaya konu oldu.

Gökkuşağı bayrağı neyi temsil ediyor?

LGBTİ+’ları en genel anlamda temsil eden gökkuşağı bayrağı 6 renkten oluşuyor. Bu renkler renkler ise şu anlamlara geliyor: Kırmızı: yaşam, turuncu: iyileşme, sarı: gün ışığı, yeşil: doğa, mavi: huzur, mor: ruh.