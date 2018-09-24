Homofobik linçten kaçan aktivist, sığındığı kuyumcuda linç edilerek öldürüldü!

Yunanistan'da LGBTİ aktivistlerinden Zak Kostopoulos Atina'da bir kafede arkadaşlarıyla oturduğu sırada bazı şahısların saldırısına uğradı. Saldırıdan kaçarken bir kuyumcuya sığınan Kostopoulos burada kilitli kalıyor. Yangın tüpünü kullanarak can havliyle kendisini dükkanın vitrininden dışarı attığında, dükkan sahibi ile bazı şahısların tekmelerine ve saldırısına maruz kalıyor. Kostopoulos linç edilerek öldürülüyor.

Duvar'dan Nikolaos Stelya'nın haberine göre, Olay, Atina’nın merkezindeki Omonoia Meydanı yakınlarında bulunan Glastonos sokağında yaşandı. Medyada ilk olarak yer alan haberlerde, hırsızlık için bir kuyumcuya giren bir gencin, dükkanın güvenlik mekanizmasının devreye girmesi sonucu dükkânda kilitli kaldığı iddia edildi. Buna göre genç, yangın söndürme tüpü ile vitrini kırıp kendini dışarı attı. Bu esnada vücudunda derin yaralar oluştu. Dışarı çıktığında ise iki kişi tarafından dövüldü. Polisin göz altına aldığı genç hastanede can verdi.

Ancak Kostopoulos’un yakınları ve dostları Yunanistan medyasındaki bu iddialara ateş püskürüyor. 33 yaşında olan geçmişte benzer saldırılara maruz kalan Kostopoulos’un tanıdıkları, olayın hırsızlık olmadığı noktasında ısrarcı. Kostopoulos’un yakınlarından Grigoris Vallianatos, olayın hırsızlık eylemi ile yakından uzaktan ilişkisi olmadığını söylüyor ve aktivistlerin edindiği video görüntülerine dikkat çekiyor. İlgili videoları internet üzerinden kamuoyuyla paylaşan aktivistler, Kostopoulos’un geçmişte de saldırılara maruz kaldığını, LGBTİ hakları konusundaki azimli duruşu ile birçok kesimde rahatsızlık yarattığını vurguladı.

Görüntülerde ne var?

Görüntülerde, Kostopoulos arkadaşları ile beraber oturduğu bir kafede bazı şahısların saldırısına uğruyor. Saldırıdan kurtulmak için kendisini kuyumcunun içerisine atıyor. Ancak bu sırada kuyumcunun sahibi yakındaki bir başka dükkana gitmiş olduğu için bir süre sonra otomatik güvenlik sistemi devreye giriyor ve dükkanda yalnız olan Kostopoulos kilitli kalıyor. Görüntülerden duruma şaşırdığı belli oluyor, bir süre ne yapacağını bilemiyor; dükkânın önünde saldırganlar toplanmaya başlarken durumun tehlikeli bir hal almaya başladığını anlıyor. Yangın tüpünü kullanarak can havliyle kendisini dükkanın vitrininden dışarı attığında, dükkan sahibi ile bazı şahısların tekmelerine ve saldırısına maruz kalıyor. Ve bu saldırılar sonrasında hayatını kaybediyor.

Saldırılarda artış var

Son yıllarda büyük bir ekonomik ve toplumsal çöküntü yaşayan Yunanistan’da, sosyal ve ekonomik açıdan türlü olumsuzluklarla ile karşı karşıya kalan gruplara yönelik saldırılarda artış yaşandı. Altın Şafak gibi aşırı milliyetçi grupların özellikle Romanlara ve göçmenlere karşı yoğunlaştırdığı saldırılardan ve polis şiddetinden LGBTİ üyeleri de payını aldı.

Özellikle trans bireyler, gündelik bazda polis saldırılarına maruz kaldıkları bilgisini ısrarla kamuoyu ile paylaşıyor. Ancak bu suç duyuruları polis ve adli makamlar nezdinde gerekli ilgiyi görmüyor. Yunanistan medyası da bu saldırıları gündeme taşımıyor…