Homofobi karşıtı yürüyüş son haftasında!

T24- 7. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, son haftasında kampüs ve merkezi etkinlikler ile devam ediyor. Bugün saat 15:30'da Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, “Homofobi ve Cinsel Kimlik” paneli yapılacak. Buluşmayı koordinasyonunu yapan Kaos GL, buluşmayı yarın 5. Diyarbakır Film Günleri’ne taşıyor.

İlk kez Mayıs 2006'da gerçekleşen Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’nın bu yıl altıncısı yapılıyor. Mart-Nisan yerel programında 14 şehri geride bırakan Altıncı Buluşma, 1-22 Mayıs boyunca Ankara’da devam ediyor. Buluşma, "Homofobi ve Transfobiye Karşı Yürüyüş" ile 22 Mayıs’ta, Ankara’da tamamlanacak.







Homofobiye karşı kampüs etkinlikleri kapsamında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, “Homofobi ve Cinsel Kimlik” paneli yapılacak. Türk Tabipler Birliği, Tıp Öğrencileri Kolu (TÖK) tarafından düzenlenen etkinlik, Yenişehir Kampüsü İstemihan Talay Konferans Salonu’nda, saat 15:30’da başlayacak.



Mersin Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Ayşe Devrim Başterzi ile Ankara Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan Araştırma Görevlisi Dr. Umut Altunöz’ün konuşmacı olarak katılacakları panelde, hekimlerin LGBT bireylere yönelik tutumları tartışılacak. Panelde katılımcılar Kaos GL yayınlarından edinebilecekler.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Etkileşim Topluluğu ise “Toplumsal Cinsiyet ve Ayrımcılık” paneline evsahipliği yapacak. Araştırma Görevlisi Sedat Yağcıoğlu’nun modere edeceği panel, Tuğrul Çubukçu Konferans Salonunda saat 13:00’te başlayacak.

Prof. Dr. Selçuk Candansayar (Psikiyatr), Prof. Dr. Melek Göregenli (Sosyal Psikolog) ve Doç. Dr. Tuğrul Erbaydar’ın (Halk Sağlığı Uzmanı) katılacağı Beytepe Kampüsü’ndeki panelde Kaos GL standı açılacak.



20 Mayıs’ta Homofobi Karşıtı Diyarbakır Buluşması

Kaos GL bu yıl, Diyarbakır’daki Homofobi Karşıtı Buluşmayı, 5. Diyarbakır Film Günleri’ne taşıyor. Film Günleri’nde 20 Mayıs Cuma günü, saat 16:00’da yapılacak Kaos GL gösterimlerinin filmleri, yönetmen Oktay İnce’den “Pembe Teskere” ile Emre Yalgın yapımı “Pembe Gri”.



Diyarbakır’dan sanatçı Şener Özmen ile İzmir Ekonomi Üniversitesi Siyasetbilimi’nden Yrd. Doç. Dr. Devrim Sezer’in katılacakları “Milliyetçiliğin Kapadığı Kapılar Nelerin Üstünü Örter?” başlıklı söyleşi, “Pembe Teskere” ile “Pembe Gri” belgesellerinin gösteriminin ardından saat 17:00’de, Avrupa Sineması’nda başlayacak.

http://www.kaosgl.org/icerik/homofobi_karsiti_diyarbakir_bulusmasi_20_mayista





Buluşma’nın Merkezi Etkinlikleri 19-22 Mayıs’ta

Kaos GL tarafından her yıl 17 Mayıs Haftası’nda organize edilen Homofobi Karşıtı Buluşma'nın altıncısının merkezi etkinlikleri, 1-22 Mayıs 2011 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşiyor.



1 Mayıs'ta homofobi ve transfobiye karşı alanlarda yer alan Buluşma, 22 Mayıs Pazar günü Homofobi Karşıtı Yürüyüş ile yine sokaklarda olacak. Mayıs ayının ilk iki haftası boyunca kampüsler tarafından ağırlanacak olan etkinlikler, 15 Mayıs'tan itibaren salon etkinlikleri olarak gerçekleşecek.



15 Mayıs tarihinde Anti-Militarist Forum ve ardından atölyeler ile devam eden 6. Homofobi Karşıtı Buluşma'nın merkezi kapanış forumları şunlar olacak:



19 Mayıs - Lezbiyenler ve Biseksüel Kadınlar Forumu ve paralel etkinlik olarak Trans Forum

20 Mayıs - Orta Doğu-Balkanlar-Kafkasya ülkelerinden gelecek olan LGBT örgütlerinin yer alacağı “Homofobiye Karşı Bölgesel Ağ” ve paralel etkinlik olarak “Akademik Forum”

21 Mayıs - LGBT örgütlerin bir araya geleceği “Gökkuşağı Forumu”.





19 Mayıs’ta Eşcinsel ve Biseksüel Kadınlar Ankara’da Buluşacak

Homofobi karşıtı lezbiyenler ve biseksüel kadınlar barınma, eğitim, ev, güvenlik ve sosyal izolasyon konularında yaşadıkları sorun ve ayrımcılıkları ele alacakları forum için 19 Mayıs’ta Marmara Sokak’taki Das Kafe’de (Kolej, Ankara) buluşacaklar.



19 Mayıs günü sonunda derlenen çalışma ve paylaşımlar, 21 Mayıs günü düzenlenmek üzere LGBT’lerin sorunlarını tartışmaya açacak olan Gökkuşağı Forumu’nda paylaşılacak ve bu şekilde sorun ve çözüm önerileri kayda geçirilecek.

http://www.kaosgl.org/icerik/19_mayista_escinsel_ve_biseksuel_kadinlar_ankaraya





20 Mayıs’ta, 13 Ülkeden Homofobi Karşıtları Ankara’da Buluşacak

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsamında Kafkasya, Ortadoğu ve Balkanlar’dan homofobi karşıtları, 20 Mayıs’ta gerçekleşecek olan “Homofobiye Karşı Bölgesel Ağ” girişimi için Türkiye’ye geliyor.



6. Buluşma kapsamında gerçekleşecek olan Bölgesel Ağ’ın katılımcıları belli oldu. Bosna-Hersek, Lübnan, Sırbistan, Hırvatistan, Filistin, İsrail, Ermenistan, Gürcistan, Makedonya, Yunanistan, Karadağ, Mısır, İran’dan homofobi karşıtları 20 Mayıs’ta Ankara’da buluşacaklar.



Aynı gün “Bölgesel Ağ” toplantısının ardından Atatürk Bulvarı’ndaki Best Otel’de saat 19:30’da,Esmeray’ın “Cadının Bohçası” oyunu herkesin katılımına açık gerçekleşecek.

http://www.kaosgl.org/icerik/13_ulkeden_homofobi_karsitlari_ankarada_bulusacak





20 Mayıs’ta Akademik Forum’un İkincisi Cebeci Kampüsünde

Homofobi Karşıtı Buluşma’nın Ankara’da düzenleyeceği “Akademik Forum” 20 Mayıs Cuma günü, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde, Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi’nin (SBF İHM) ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Cebeci Kampüsü’ndeki Forum’da iki oturum olacak.“Heteroseksizme Karşı Gökkuşağını Yaratmak ve LGBT Hareketi” başlıklı ilk oturum saat 13:00’te başlayacak. Saat 15:00’de başlayacak ikinci oturum ise “Sahaya Bakarken: Cinsel Kimlikler” başlığını taşıyacak.

Cebeci Kampüsü Salon Z-05’teki “Akademik Forum” etkinlikleri, herkesin katılımına açık yapılıyor.

http://www.kaosgl.org/icerik/homofobiye_karsi_akademik_forumun_ikincisi_cebeci_kampusunde





21 Mayıs’ta Gökkuşağı Forumu

Kaos GL’nin 21 Mayıs Cumartesi günü örgütleyeceği Gökkuşağı Forumu’na, homofobi ve transfobiye karşı mücadele eden kampus toplulukları, LGBT inisiyatif ve derneklerin tamamından temsilciler katılacak.



Gökkuşağı Forumu’ndaki toplantılar dizisi ile LGBT hakları masaya yatırılacak. Forum’da ele alınacak ve bütün LGBT örgüt temsilcileri ile tartışılacak başlıklar için belirlenen alanlar şunlar: Nefret Söylemi/Nefret Suçları, Çalışma Hayatı, Örgütlenme ve İfade Hürriyeti, Ayrımcılığa Karşı Anayasal Eşitlik, Temel Haklar (İşkence ve Kötü Muamele Görmeme Hakkı, Yaşam Hakkı), Medeni ve Sosyal Haklar, Askerlik.



Gökkuşağı Forumu’nun akşamında, saat 18:00’da başlayacak ve herkesin katılımına açık olacak oturuma, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi’nden Yrd. Doç Dr. Ayşen Candaş ile sanatçı İlkay Akkaya katılacaklar.

21 Mayıs’ta Best Otel’deki etkinlikte, 6. Kadın Kadına Öykü Yarışması Ödül Töreni gerçekleşecek. Ayrıca “Aç Yüzünü” sergisi sergilenecek.

http://www.kaosgl.org/icerik/lgbt_orgutlerine_bolgesel_ag_ve_gokkusagi_forumu_daveti