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Yaşam

Hommer, canlı yayında hayranlarıyla buluşuyor

Hommer'ı seslendiren Castellaneta, 3 dakika boyunca hayranların sorularını cevaplayacak

07 Mayıs 2016 19:54

Dünyanın en ünlü çizgi dizilerinden biri olan The Simpsons, 15 Mayıs’ta yayınlanacak canlı bölümünde, izleyicilere Homer Simpsons’la telefonda konuşma imkanı sağlayacak.

Sputnik'in Entertainment Weekly’den referans verdiği haberine göre, Simpsons hayranları 3 dakika boyunca Homer’ı seslendiren Dan Castellaneta’ya telefonda soru sorma hakkına sahip olacak ve Homer’ın telefonla gelen sorulara vereceği tepkileri de canlı olarak ekrandan izlenebilecek.

​Seyircilerden gelen soruların cevaplandırılacağı kısım, Homer’ın doğaçlama yaparak özgüvenini geri kazanmaya çalışacağı Simpsons bölümünün ardından gelecek. Dan Castellenata’nın sıklıkla doğaçlama yaptığını belirten serinin yapımcısı Al Jean, “O dünyadaki en iyi doğaçlama yapan kişilerden biri, böyle bir iş için ondan iyisini bulamazdık” dedi.

 

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