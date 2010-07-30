Homeros Ödülü, Nuri Bilge Ceylan'a

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Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, ilki 1963 yılında yapılan ve bu yıl 47'ncisi gerçekleştirilecek olan ‘Uluslararası Troia Festivali’nin programını Truva Otel'de düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Başkan Gökhan, Troia Festivali’nin geçtiğimiz yıllardaki gibi bu yıl da ‘Barış Kültürümüz Olsun’ temasıyla gerçekleşeceğini söyledi. Gökhan, bu temanın bu yıl daha büyük bir anlam taşıdığına dikkat çekerek, “Ülkemizdeki barışın zedelenmesine yönelik bir takım olaylar ve bunu körükleyen siyasi anlayışlar karşısında barışın ne kadar önemli olduğunun giderek farkına varmaktayız” dedi.Troia Festivali kapsamında 2002 yılından beri verilen Homeros Bilim, Kültür ve Sanat Ödülü’nün bu yıl yönetmen, senarist ve fotoğraf sanatçısı Nuri Bilge Celyan'a verileceğini belirten Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, “Bu yörenin tanıtımında, ülkenin tanıtımında, özellikle de barışa yönelik çabaları nedeniyle yöremizin çocuğu olan Nuri Bilge Ceylan'a ‘Homeros Bilim, Kültür ve Sanat Ödülü’nün verilmesini uygun bulduk. Kendisi, ‘Üç Maymun’ adlı filmiyle 61'inci Cannes Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü'nü almıştı. Orada ödülü alırken güzel de bir söz söylemişti. Teşekkür konuşmasında, ‘Tutkuyla sevdiğim, yalnız ve güzel ülkeme...’ diye bir ifade kullanmıştı. Çok anlamlı ve duygusal sözlerdi. Kendisine 10 Ağustos günü Troia Ören Yeri’nde yapılacak Troia Festivali’nin resmi açılış töreninde ödülünü takdim edeceğiz” diye konuştu.Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ı da Troia Festivali’nin açılış törenine davet ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, festivalin 9 Ağustos günü Çanakkale merkezinde yapılacak kortej yürüyüşüyle başlayacağını, resmi açılışın ise 10 Ağustos akşamı Troia Ören Yerindeki Amfitiyatroda gerçekleşeceğini açıkladı. Beş gün sürecek festival kapsamında değişik mekanlarda Polonya, Bulgaristan ve Letonya halk danslarının yanı sıra Edirne ve Gaziantep halk dansları topluluklarının gösterileri yapılacak. Festival, 13 Ağustos akşamı saat 20.00’de Cumhuriyet Meydanı’ndaki Işın Karaca konseriyle sona erecek.Öte yandan, Uluslararası 47'nci Troia Festivali için 300 bin liralık bir bütçe ayrıldığı belirtildi.