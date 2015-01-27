'Holokost'u hazırlayan antisemitizm başta tüm ırkçı tutumlar irdelenmeli, insani çizgiden çıkılmamalı'

Yahudi Soykırımı’nın 70’inci yıldönümü nedeniyle Türkiye Yahudilik Araştırmaları Merkezi’nden (TÜYAM) yapılan açıklamada, “27 Ocak tarihi, Nazi yönetimi tarafından kurulan en büyük ölüm kampı Auschwitz-Birkenau'nun Kızıl Ordu tarafından kurtarıldığı 27 Ocak 1945 yılı anısına, 1 Kasım 2005'te toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından, ‘'Uluslararası Holokost Anma Günü' olarak ilan edilmiştir” denildi.

Açıklamada, “İnsanlık tarihinde büyük bir kara leke olan Holokost'un gerçekleşmesine zemin hazırlayan antisemitizm başta olmak üzere her türlü ırkçılığın bir kez daha önemle irdelenerek bireysel, toplumsal ve uluslararası ölçekte izlenilecek tutum ve davranışların insani çizgiden şaşmaması gerektiğini vurguluyor; bu doğrultuda atılacak adımların tüm dünya toplumlarının huzur, güven ve barışı için olmasını ümit ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Yahudi Soykırımı’nın 70. yıldönümü nedeniyle TÜYAM’dan yapılan açıklama şöyle:

II. Dünya Savaşı sırasında, Adolf Hitler'in önderliğindeki Nazi Almanyası tarafından, en acımasız yöntemlerle katledilen milyonlarca masum insanı saygıyla anıyoruz.

27 Ocak tarihi, Nazi yönetimi tarafından kurulan en büyük ölüm kampı Auschwitz-Birkenau'nun Kızıl Ordu tarafından kurtarıldığı 27 Ocak 1945 yılı anısına, 1 Kasım 2005'te toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından, ''Uluslararası Holokost Anma Günü'' olarak ilan edilmiştir.

Ülkemizde 2005 yılından beri 4 kez düzenlenen resmi tören, bu sene bir ilk olarak İstanbul yerine Ankara'da, TBMM Başkanı Cemil Çiçek eşliğinde yapılmaktadır. Türkiye Yahudilik Araştırmaları Merkezi olarak, bu anma törenini destekliyor ve bundan sonra dünyanın hiçbir köşesinde, insanlık adına böyle bir felaketin tekrarlanmamasını diliyoruz.

Bu vesileyle, insanlık tarihinde büyük bir kara leke olan Holokost'un gerçekleşmesine zemin hazırlayan antisemitizm başta olmak üzere her türlü ırkçılığın bir kez daha önemle irdelenerek bireysel, toplumsal ve uluslararası ölçekte izlenilecek tutum ve davranışların insani çizgiden şaşmaması gerektiğini vurguluyor; bu doğrultuda atılacak adımların tüm dünya toplumlarının huzur, güven ve barışı için olmasını ümit ediyoruz.

Türkiye Yahudilik Araştırmaları Merkezi-TÜYAM