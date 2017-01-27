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Dünya

Holokost'u anma günü için kampanya: #WeRemember

"Her bir kurbanın anısı için hedef, 6 milyon insana ulaşmak"

27 Ocak 2017 17:49

Dünya Yahudi Kongresi (WJC) sosyal medyada #WeRemember (Hatırlıyoruz) etiketiyle 27 Ocak Holokost’u Anma Günü için kampanya düzenledi.

27 Ocak Holokost’u Anma Günü için, Dünya Yahudi Kongresi (WJC) #WeRemember (Hatırlıyoruz) etiketiyle bir kampanya düzenledi. WJC yazılı bir kağıtla fotoğrafını Facebook, Twitter ve Instagram’da bu hashtag’i kullanarak yayınlamaya çağırıyor.

Şalom’da yer alan habere göre; WJC CEO’su Robert Singer kampanya için yaptığı açıklamada “Antisemitizmin 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana hiç olmadığı kadar baskın hale gelmesinden dolayı hep birlikte hatırlıyoruz” dedi.

Singer kampanyanın amacının Holokost’u az bilenler veya tamamen inkar edenlere erişmek olarak belirlediklerini de şöyle belirtti:

“Sosyal medyayı kullanarak gelecek nesillere erişme zorunluluğumuz var, eninde sonunda insanlığın tarihimizi ve Holokost vahşetini asla unutmamasını sağlama görevinin bizlere düşüyor. Her bir kurbanın anısı için hedef, 6 milyon insana ulaşmak.”

ETİKETLER

Holokostwe rememberyahudiler

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