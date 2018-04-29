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BBC Türkçe

Holokost'tan kurtulan Fransız kadın hakları savunucusu Simone Veil öldü

Fransa'da kürtajın yasallaşması konusunda önemli rol oynayan kadın hakları aktivisti ve siyasetçi Simone Veil 89 yaşında yaşamını yitirdi. Veil, İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudi Soykırımı'ndan sağ kurtulmuştu.

29 Nisan 2018 20:30

Fransa'da kürtajın yasallaşması konusunda önemli rol oynayan kadın hakları aktivisti ve siyasetçi Simone Veil 89 yaşında yaşamını yitirdi.

Veil, İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudi Soykırımı'ndan sağ kurtulmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Veil'in ölümü nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı.

Macron, Veil'i, "ilham verici bir kişi" olarak tanımladı.

Simone Veil, 1927 yılında Simone Jacob adıyla dünyaya geldi. 1944 yılında ailesiyle birlikte Almanlar tarafından tutuklandı.

Babası ve ağabeyi Doğu Avrupa'ya götürüldükten sonra bir daha kendilerinden haber alınamadı.

Simone Veil, o dönem annesi ve ablası ile birlikte önce Auschwitz-Birkenau, ardından da Bergen-Belsen toplama kamplarında kaldı. Annesi toplama kampında hayatını kaybetti. Simone ve ablası ise kurtarıldı.

Veil, 1975'te dönemin Sağlık Bakanı olarak Fransa'da kürtajın yasallaşmasında önemli rol oynadı. Çeşitli hükümetlerde sosyal güvenlik, aile ve şehir bakanı olarak da görev yaptıktan sonra 1979'da Avrupa Parlamentosu Başkanı seçildi.

Simone Veil ayrıca Avrupa Parlamentosu'nun seçimle göreve gelmiş ilk başkanıydı.

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