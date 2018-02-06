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Dünya

Holokost Yasası Polonya'da Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

Yasa, Polonya'da bulunan ölüm kamplarının "Polonya kampları" olarak tanımlanmasını yasaklıyor

06 Şubat 2018 18:24

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Polonya devletini ve Polonyalıları Nazi Almanyası'nın işlediği suçlarla bağlantılandıran açıklamalar yapan kişilerin cezalandırılmasını öngören yasayı  imzalayacağını açıkladı. Duda, yasanın aynı zamanda hukuka uygun olup olmadığının da Anayasa Mahkemesi tarafından incelenmesini istedi.

Polonya'da parlamentonun her iki kanadında da kabul edilen yasa, Nazi Almanyasının işlediği suçlara Polonya halkının veya devletinin iştirak ettiğini ve bu suçlarda sorumluluğu bulunduğunu söyleyen kişilerin para ve hapis cezasına çarptırılmasını öngörüyor. Yasa, Nazilerin işgalindeki Polonya'da bulunan ölüm kamplarının "Polonya kampları" olarak tanımlanmasını da yasaklıyor.

İsrail'le kriz

Tartışmalı yasa Perşembe günü senatoda kabul edilmesinin ardından İsrail'le diplomatik krize yol açtı. Nazi Almanyası döneminde Yahudilerin öldürülmesinden sorumlu olan Polonyalıların bulunduğunu söyleyen İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett'in Varşova'ya yapacağı ziyaret Polonya hükümeti tarafından iptal etti.

Varşova'nın kararına tepki gösteren Benett, "Polonya hükümeti, halkının işlediği suçlara değindiğim için ziyaretimi iptal etti" açıklamasını yaptı.

İptal kararı öncesinde yasayla bağlantılı olarak dün sert bir açıklama yapan Bennett, "Holokost sırasında hayatı tehlike altında bulunan Yahudileri kurtaran binlerce insaflı Polonyalı olduğunu, ancak Yahudilerin öldürülmesine, aşağılanmasına ve kötü muamele edilmesine aktif olarak katılan çok sayıda Polonyalının da bulunduğunu" savunmuştu.

Yasayı İsrail'in yanı sıra ABD ve Polonya'daki liberaller de eleştiriyor. Yasanın, Polonya'nın Yahudi soykırımını inkar eden Polonya vatandaşlarının ve soykırımda sorumluluğu bulunanların cezasız kalmasına neden olabileceği belirtiliyor.

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