Holokost yasası Polonya Senatosu'ndan geçti

Yahudi Soykırımı (Holokost) ile ilgili yasa tasarısı İsrail'in sert eleştirilerine ve Washington'ın tepkisine rağmen Polonya Senatosu'nda kabul edildi. Yasa tasarısı yabancılar da dahil olmak üzere, Nazilerin işgal altındaki Polonya'da kurdukları ölüm kamplarını 'Polonya kampları' olarak adlandıranlara para ya da üç yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörüyor.

Polonya üst meclisi tasarıyı 23'e karşı 57 oyla kabul etti. Geçen hafta alt meclisin onayladığı yasanın yürürlüğe girmesi için Devlet Başkanı Andrej Duda tarafından imzalanması gerekiyor.

Yasayı 'özenle gözden geçireceğini' duyuran Duda "herkesin Polonyalıların işledikleri suçları ve utanç verici davranışlarını dile getirme hakkının olduğunu" söyledi.

Varşova, Holokost'ta Polonyalıların suçu olmadığını iddia ediyor

Sağ muhafazakâr Polonya hükümeti Alman Nazilerinin işgal altındaki Polonya'da kurdukları kampların "Polonya ölüm kampları" olduğunu söyleyenleri cezalandırmayı amaçlıyor. Yasada Nazilerin işledikleri insanlık suçlarında Polonya ulusunun veya Polonya devletinin payı olduğunu savunanların cezalandırılacağı belirtiliyor.

İsrail hükümeti yasayı eleştirmiş ve bu yasayla İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonyalıların Yahudilere karşı işledikleri suçların perdelenmesine çalışıldığını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu tarihin değiştirilemeyeceğini ve Holokost'un inkâr edilemeyeceğini söyledi.

ABD'nin tepkisi

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Polonya ölüm kampları gibi ifadelerin yanlış olduğu görüşünün anlayışla karşılandığı, bu kavramın yanlış anlaşılmaya yol açabileceği, rencide edici olabileceği" belirtildi. Bakanlık sözcüsü Heather Nauert yasanın ifade özgürlüğüne ve tarih tartışmalarına zarar verebileceğini de söyledi. Sözcü Polonya hükümetine, "Polonya'nın ABD ve İsrail ile paylaştığı stratejik çıkarlar üzerindeki muhtemel etkilerinin dikkate alınması" çağrısında bulundu.

Yasanın değiştirilmesi için bildiri imzalayan yüz dolayındaki sanatçı, siyasetçi ve gazeteci arasında eski Polonya Devlet Başkanı Aleksander Kwasniewski, eski Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ve yönetmen Agnieszka Holland da bulunuyor. Polonya Yahudileri yayımladıkları açık mektupta, "Holokost yasasının ifade özgürlüğünü kısıtladığı gibi, tarihi gerçeklerin çarpıtılmasına da yol açabileceği" belirtildi. İkinci Dünya Savaşı'nda 3 milyonu Yahudi olmak üzere 6 milyon Polonyalı öldürülmüştü.

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DW, afp/AG, ÖA